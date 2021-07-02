Ekonomi Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı Açtığı hukuk davasını kazandı
OTOMOTİV

Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı: Açtığı hukuk davasını kazandı

Samsun’da bir kişi, 2016 yılında sıfır aldığı bir aracın gizli ayıplı çıkması üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Mahkemenin 'aracın ayıpsız yenisi ile değiştirilmesine' karar vermesine rağmen yetkili firma ile görüşen otomobil sahibi, olumlu bir sonuç alamadı.

Haber Merkezi İHA
Samsun haber: Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı
Sıfır kilometre bir otomobilde, kısa bir süre sonra kapı altlarında paslanma meydana geldi.

Samsun'da Yusuf Cebeci, 2016 model sıfır kilometre bir otomobil aldı. İddiaya göre, kısa bir süre sonra aracın kapı altlarında paslanma meydana geldi. Durumu aldığı bayiye bildiren Cebeci, kapıların değiştirilmesinden başka bir işlem yapılamayacağı cevabını aldı. Bunu kabul etmeyen Cebeci, aracın bu şekilde değer kaybedeceğini belirterek, aracın misli ile değiştirilmesi için dava açarak hukuk mücadelesi başlattı.

Avukatı aracıyla tüketici mahkemesi sıfatıyla Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkemece yapılan incelemeler ve alınan bilirkişi raporunda, araçtaki paslanmaların imalat hatası olduğu, aracın fabrikada ilk boyanması esnasında hatalı işlemler yapıldığı tespit edildi. Mahkeme tarafından, ‘aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine’ karar verildi.

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  • Karara karşı davalı taraf istinafa itirazında bulundu. İstinaf mahkemesince usulen bir eksiklik sebebiyle dosya bozularak mahkemesine iade edildi. Mahkemece yeniden inceleme yapılarak yeniden ‘aracın misli ile değiştirilmesine’ karar verildi ve karar kesinleşti.

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Yusuf Cebeci’nin avukatı Serkan Dönüm yaptığı açıklamada, "Araç 2016 yılında alınmış. Alındıktan kısa bir süre sonra aracın kapı içlerinde paslanma geldiği tespit edilmesi üzere müvekkilim aracı servise götürmüş. Serviste yapılan kontrollerde bu hata kabul edilmiş. Hata kabul edilmesine rağmen, hatalı aracın değiştirilmesine yönelik talepler bir türlü yerine getirilmediğinden bu dava konusu olmuş. Yaklaşık 2017 yılından buyana bu dava devam ediyor. Araç hala yenisiyle değiştirilmedi. Araçtaki paslanmalar sürekli artmakta. Bununla ilgili bilirkişi raporlarında araçtaki boya dökülmesinin imalat hatasından kaynaklandığı ve bu sebeple aracın yenisiyle değiştirilmesiyle ilgili raporlar var. Buna ilişkinde Bafra Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tüketici mahkeme sıfatıyla aracın yenisiyle değiştirilmesine ilişkin kararı var. Bu karar istinaf mahkemesinden de onanarak kesinleşti. Ancak Citroen firması hala müvekkilimin yenisiyle değiştirmesi gereken aracı değiştirmemekte. Aracın yenisi şu anda piyasada olmasına rağmen, yenisini vermemekte ve belki hukuki olur ancak ahlaki olmayan belli hukuksal donelerle davayı uzatmaya gayret etmekte ve müvekkilimin hakkına kavuşmasını engellemek için çaba göstermektedir. Firmanın bu tavrını yakışıksız buluyoruz. Bir an önce müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesince suç duyurusunda bulundu
FOTOĞRAF 8
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Turgutlu ilçesinde oturan, özel bir bankada yönetici, evli ve 3 çocuk babası Alparslan Tosun, inşaat teknikeri eşi Semiha Tosun'a (46), 9 Eylül'de, 119 bin liraya sıfır kilometre bir otomobil satın aldı.
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Otomobilin alınmasından 18 gün sonra kirlenen sürücü koltuğunu silmek isteyen Alparslan Tosun, bir anda acı içinde kaldı.
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Parmağı kesilen tosun, yaptığı araştırmada koltuğun yaslanma ve oturma bölümüne sıkıştırılmış 20 santimetre büyüklüğünde falçata buldu.
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Kesilen bölgeyi bezle kapattığını belirten Alparslan Tosun, Komşuların yardımıyla 10- 15 dakika boyunca kanı durdurmaya çalıştık. Kanın durmasının ardından aracın başına tekrardan döndüm. Elimin neden kesildiğini görmek istedim. Sürücü koltuğunda yaslanma ve oturma yerinin arasındaki bölmede kesici bir cisim fark ettim. Kesici cisimde koltuğun içerisinden birkaç santimetresi dışarı doğru çıkmıştı. Daha sonra orayı bir bezle kapatarak, eşim Semiha'dan otomobili yetkili servise götürmesini istedim. Eşim ilk iş günü sabahında yetkili servise götürdü. 7 santimetrelik falçata yetkili servis tarafından koltuktan çıkarıldı. Eşim eve döndükten 2 saat sonra Bursa'dan yeni bir koltuk geldi ve takıldı dedi.
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Olayın yaşandığı hafta boyunca firma tarafından aranarak, ikna edilmeye çalışıldıklarını dile getiren Tosun, Koltuğu değiştirdiler, olay bizim için kapanmıştı. Daha sonra koltuğu değiştiren firmanın yetkilisi bizi arayıp, 'Bir tazminat talebiniz var mı?' diye sordu. 'Yok' dedik. 'Böyle bir hata olmuş. İlgilendiniz, teşekkür ederiz' dedik. Ancak, daha sonra firma yetkilisi bizi 5 gün boyunca aradı. 'Sizi Bursa'da ağırlayalım, fabrikamızı gezdirelim. Dava açmayın aksi takdirde, 700 kişi işten çıkarılır' diyerek, bizi etkilemeye çalıştı. Biz de bizim için konunun kapandığını söyledik. Olayın ardından 6 gün sonra yine arayıp, bir kez daha davette bulunup, 'Benzin paranızı da biz karşılayalım. Koltuklarınızı da komple yenileyim' dediler. Durumu eşimle paylaşınca, çocuklarımızla birlikte bir üretim tesisini görmek hoşumuza gider dedik ve kabul ettik diye konuştu.
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Firmanın tutarsız ve çelişkili davranışlar sergilediğini ifade eden Tosun, 2 Ekim Cuma günü öğleden sonra beni aradılar, 'Sizinle muhatap olmayı kestik. Gelmenize gerek yok. Konu bizim için kapanmıştır' dediler. Ben de kendimi aldatılmış ve kandırılmış hissettim. Bu konu beni rahatsız etti. Bunu üzerine hukuki süreç başlatmaya karar verdim. Koltukta olan kesici cisim bel bölümünde olduğu için ters bir harekette felce kadar neden olabilirdi. Çok ciddiye alınması gereken bir şey bu. Çıkan cismin kalınlığı, sertliği ve keskinliği dikkate alındığında durumun ciddiyeti daha da iyi anlaşılabilir. Elimden geldiğince firmanın bu hatasını ve 5 günlük süreçte bizle dalga geçer gibi davranışta bulunmalarının hukuki mücadelesini vereceğiz. Avukatımız aracılığıyla firma hakkında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk dedi.
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Semiha Tosun da büyük bir tehlike atlattığını ifade etti. Serviste koltuktan çıkan falçatayı gördüğünde şoke olduğunu belirten Tosun, şöyle devam etti:
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Yeni alınan otomobilimin sürücü koltuğundan kesici bir alet çıktı ve eşimin elini kesti. Uzun bir süre eve gelmeyince ben merak ettim. Kendisini aradığımda 'birazdan geleceğim' dedi ve o sırada elindeki kanı durdurmaya çalışıyormuş. Yaklaşık 1,5 saat sonra eve döndü. Bu olayı örtbas etmekten ziyade firma en azından özür dilese, mağduriyetimizi giderse bizim için yeterli olacaktı. Kendileri farklı bir şekilde yaklaştığı için biz de hukuki süreç başlattık. Büyük bir tehlikeden kurtuldum. Frene bastığım anda tam omuriliğime saplanabilecek bir noktadaydı bıçak.
Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesince suç duyurusunda bulundu
Manisa'da yaşayan Alparslan Tosun (47), eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin koltuklarını silerken, parmağı kesildi. Yaptığı incelemede koltuğun kenarında 7 santimetre büyüklüğünde falçata olduğunu gören Tosun, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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