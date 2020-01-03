Ekonomi Sıfır otomobili ayıplı çıktı; sahibi, para iadesiyle yerli otomobil alacak
OTOMOTİV

Sıfır otomobili 'ayıplı' çıktı; sahibi, para iadesiyle yerli otomobil alacak

Sıfır otomobili 'ayıplı' çıktı; sahibi, para iadesiyle yerli otomobil alacak

Trabzon'da satın aldığı sıfır kilometre lüks otomobilin gövdesinde oluşan göçükler nedeniyle, aracı satın aldığı bayiye dava açan Cengiz Şahin, 3 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Yargıtay, Tüketici Mahkemesi'nin talep edilen bilirkişi raporunda, aracın 'ayıplı' olduğunun tespitine ve İstinaf Mahkemesi'nce de bayinin 113 bin 394 TL'yi tüketiciye geri verilmesi yönündeki kararını onadı. Kararın emsal niteliği taşıdığını belirten Şahin, "Bir sürü sıkıntı yaşadık, artık yerli otomobilimiz çıkıyor. İade edilecek parayla, yerli otomobil almak istiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cengiz Şahin sıfır kilometre lüks otomobilin gövdesinde oluşan göçükler nedeniyle, aracı satın aldığı bayiye dava açtı.
Cengiz Şahin sıfır kilometre lüks otomobilin gövdesinde oluşan göçükler nedeniyle, aracı satın aldığı bayiye dava açtı.

Kentte bir restoran işleten Cengiz Şahin, Trabzon'da bir galeriden, 2017 yılında 113 bin 394 lira karşılığında 61 VH 717 plakalı sıfır kilometre Japon dev otomobil firmaların birine ait aracı satın aldı. Otomobilin arka kapısının üst noktasındaki kaportasında göçükler olduğunu fark eden Şahin, durumu satın aldığı bayiye anlattı. Bayi yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden olumsuz yanıt alan Şahin, avukatı Bünyamin Bayram aracılığıyla Japon otomobili satan bayi aleyhine 'ayıplı malin iadesi' davası açtı.

Trabzon Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada talep edilen bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda araç sahibi Şahin'i haklı bulup, otomobilde gözle görülür ayıpların olduğunu ve bu ayıpların kullanım hatasından kaynaklanmadığı yönünde tespitlerde bulundu.

DHA
Trabzon'da satın aldığı sıfır kilometre lüks otomobilin gövdesinde oluşan göçükler nedeniyle, aracı satın aldığı bayiye dava açan Cengiz Şahin, 3 yıllık hukuk mücadelesini kazandı.

Para iadesi kararı çıktı

Tüketici Mahkemesi, aracın satışını yapan yetkili bayiinin, davacıya 113 bin 394 TL’nin iadesine hükmetti. Mahkemenin kararını temyiz etmesinin ardından Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Hukuk Dairesi de, dosyayı detaylı inceledi.

Yerel mahkemenin kararını onayan hukuk dairesi, "Sıfır kilometre 'ayıplı' araç satan bayinin bu sorumluluğu alması gerekir" gerekçesiyle, otomobilin 2017'teki satış bedeli 113 bin 394 liranın mağdura iade edilmesine karar verdi.

Otomobil satıcısı şirket yetkilileri, karara itirazda bulunup, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

DHA
Yargıtay, Tüketici Mahkemesi'nin talep edilen bilirkişi raporunda, aracın 'ayıplı' olduğunun tespitine ve İstinaf Mahkemesi'nce de bayinin 113 bin 394 TL'yi tüketiciye geri verilmesi yönündeki kararını onadı.

Yargıtay kararı onadı

  • Yargıtay 13'üncü Hukuk Dairesi, tüketici Cengiz Şahin'i haklı bularak, yerel mahkeme ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nin aracın ayıplı olduğunun tespitine ve bahse konu bayinin 113 bin 394 TL'yi tüketiciye geri verilmesi yönündeki kararını onadı. Karara göre, otomobili satan bayi, aracın parasını davacıya iade edecek.

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"Karar, diğer tüketicilere emsal oluşturuyor"

Yargıtay tarafından onanan karara ilişkin konuşan avukat Bünyamin Bayram, "Cengiz bey bu aracı satın almıştı. 3 ay sonra gizli ayıp niteliğinde araçta göçükler, dalgalanmalar meydana geldi. Bu noktada biz de servise başvurduk. Servis bize olumlu bir sonuç vermedi. ‘Gizli ayıp niteliğinde değil, sürücü hatasından kaynaklı’ olduğu söylendi. Biz de ihtarnameler çektik ve yargı sürecini başlattık. İlk derece mahkemesi yargı sürecinde ‘gizli ayıp niteliğinde’ olduğunu belirterek tüketiciyi haklı buldu.

İtiraz süreci olan istinafa gönderildi. Burada da haklı bulunduk. Daha sonra konu, nihai kararı verecek olan Yargıtay'a taşındı. Bir hafta önce de karar çıktı. Bilirkişi raporu doğrultusunda tüketici haklı bulundu. ‘Tüketicinin bu gizli ayıpta mağdur olamayacağı’ belirtilerek satıcıya iadesine karar verildi. O doğrultuda biz de işlemleri başlatacağız. Cengiz bey 113 bin 394 TL’yi geri alıp arabayı da iade edecek. Yargıtay'ın bu kararı tüketici olan birçok mağdur için de emsal temsil edeceğinden dolayı onlar için de büyük müjde oldu" dedi.

DHA
Kararın emsal niteliği taşıdığını belirten Şahin, 'Bir sürü sıkıntı yaşadık, artık yerli otomobilimiz çıkıyor. İade edilecek parayla, yerli otomobil almak istiyorum' dedi.

İade parasıyla yerli otomobil alacak

Kararın emsal niteliği taşıdığını belirten Cengiz Şahin de, otomobili 3 yıl önce sıfır kilometre olarak aldığı belirterek, "Kısa bir süre sonra otomobilin 'C' sütununda göçükler meydana gelmeye başladı. Bu konuda birçok kişi mağdurdu. Biz de bunu yargıya taşıdık, iyi ki de taşımışız. Yargıdan beklediğimiz sonuç da geldi, bizi haklı buldular. Sonuçlanan mahkemenin ardından paramızı alacağız.

Avrupa otomobilden canım yandı. Fabrikasyon hatası çıktı. Bunun da arkasında durmadılar, sıkıntı yaşadık. Şimdi ise yerli otomobilimiz çıkıyor. Tanıtımını izledik, çok da beğendik. İade edilecek para ile yerli otomobil almak istiyorum. İnşallah kısa sürede piyasaya sürülür. Biz de yerli otomobilimize yatırımımızı yaparız, kendi malımızı kullanırız” diye konuştu.

İşte 'Türkiye'nin Otomobili'
FOTOĞRAF 41
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