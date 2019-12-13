Ekonomi Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 38 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 3.8 arttı

Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 3.8 arttı

Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 3,8, arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 2,8 arttı. Bakan Varank, "Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans sanayi üretimindeki artışta etkili oldu. Sanayicimizin yanındayız" dedi.

Haber Merkezi AA DHA
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 arttı.


Sanayi üretim endeksi Ekim ayında, eylül ayına göre, taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.4 artarken, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.1 ve gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 düştü.

Varank'tan açıklama

Bakan Varank, "Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans sanayi üretimindeki artışta etkili oldu. Sanayicimizin yanındayız" dedi.

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