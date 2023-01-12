Sarp Sınır Kapısından 5 milyon yolcu geçiş yaptı

Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan en önemli kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı’nda 2022 yılında yolcu ve araç geçiş sayıları belli oldu. Bir önceki yıla göre geçişler yüzde 430 arttı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin en çok kullanılan Kara hudut kapıları arasında en fazla yolcu ve araç geçişinin gerçekleştiği kapılardan biri oldu.

Sarp’ta 2 milyon 519 bin 913 yolcu Türkiye’ye giriş yaparken, 2 milyon 560 bin 815 yolcu da yurt dışına çıktı. Gelen yolcu sayısı 2021’e göre yüzde 454, giden yolcu sayısı ise yüzde 407,5 artış gösterdi. Toplamda 5 milyon 80 bin 728 yolcunun geçiş yaptığı Sarp’ta, en fazla geçiş 335 bin 541 gelen, 356 bin 172 çıkan yolcuyla Aralık ayında yaşandı. Aralık ayındaki bu yoğunluğun en önemli nedenini Türkiye’ye göre ucuz cep telefonu almak isteyen vatandaşlar oluşturdu.

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Sarp Sınır Kapısı’ndan geçen sene 329 bin 271 giriş, 396 bin 225 çıkış olmak üzere toplam 725 bin 496 araç geçişi gerçekleşti.

Söz konusu araçların 368 bin 520’sini ticaret amaçlı giriş çıkış yapan tır, kamyon ve tankerler oluşturdu. Geçen sene 2021’e kıyasla tır geçişleri yüzde 3, otobüs geçişleri yüzde 244, otomobil geçişleri ise yüzde 340 arttı.

Geçişlerin yanı sıra gümrük kaçakçılığıyla mücadele eden Sarp Sınır Kapısı, 138 milyon 119 bin 727 liralık farklı türlerde ürün ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarına ilişkin 175 kişi hakkında adli işlem yapılarak dava açılırken, toplam 12 milyon 21 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı.

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