Ekonomi Yaptırımlar Rusyada otomobil satışlarını vurdu Yüzde 58,8 azaldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Yaptırımlar Rusya'da otomobil satışlarını vurdu: Yüzde 58,8 azaldı

Rusya'da savaş sonrası uygulamaya alınan yaptırımlar otomobil satışlarını da vurdu. Ülkede otomobil satışları, 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 58,8 azalarak 687 bine geriledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yaptırımlar Rusyada otomobil satışlarını vurdu: Yüzde 58,8 azaldı
Foto/arşiv

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle ülkede geçen yıl otomobil sektöründe yaşanan daralmayı ortaya koydu.

Yeni otomobil satışlarının, Aralık 2022’de bir önceki aya kıyasla yüzde 50,2 gerilediği kaydedilen raporda, 2022'de ise bir önceki yıla göre yüzde 58,8 azalarak 687 bine düştüğü belirtildi.

Rusya’da yaptırımlar nedeniyle Renault, Mercedes-Benz, Nissan ve Toyota gibi markalar geçen yıl ülkedeki faaliyetlerini durdurmuştu.

Fransa'da emeklilik yaşı yükseliyor
DÜNYA
Fransa'da emeklilik yaşı yükseliyor
Herkes dışındakini merak ediyor

Herkes dışındakini merak ediyor

Kimse ne olduğunu bilmiyor: Hiç düşündüğünüz gibi değil.
Bakanlık konut satışına çıkıyor

Bakanlık konut satışına çıkıyor

​Satış şartları ve tarihi belli oldu.
Hedef 2053tenet sıfır emisyon

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda konuştu.

Ayasofya 'doğal taş müzesi' gibi.

'Satrancın atasıdır' demek belki çok da yanlış olmayabilir.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.