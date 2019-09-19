Ekonomi Şehrin en iyilerini Terma City taçlandırdı
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Şehrin en iyilerini Terma City taçlandırdı

Şehrin yıldızlarının ödüllendirildiği geceye ünlü yağdı. Turizmin yeni yıldızı Terma City ana sponsorluğunda düzenlenen Best of City Awards - Şehrin En'leri Ödülleri iş, sanat, siyaset dünyasının en iyilerine ödülleri verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terma City
Terma City

Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Yalova Terma City'nin ana sponsorluğunda düzenlenen; görkemli törene sayısız tanınmış isim katıldı.

Gecede Karaderili Şirketler grubu Ceo'su Tevfik Talas ödülleri sahiplerine takdim etti.

Gecede açılış konuşması yapan Tevfik Talas "Karaderili Şirketler Grubu olarak 25.yılımızı kutladığımız bu yıl ; başarıların taçlandırıldığı böyle güzel gecelere destek vermek ,içinde bulunmak ,katkı sağlamaktan ötürü son derece mutluyuz. İstanbul’un ön bahçesi Yalova’da Türkiye ve Dünya termal turizminin lideri olmaya aday bir tesis yaptık. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Terma City ‘de Özel olarak dizayn edilen,1000 m2 başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesi yaptık.

2019 Temmuz Ayı içerisinde görkemli açılış yaparak misafirlerimizi ağırlamaya başladık.. Biz bu yatırıma başlama kararı aldığımızda hayallerimizin peşinden gittik ve vizyon projemiz olan Terma City ile başarımızı taçlandırdık. Önce hayal etmek gerekiyor sonra arkasından başarı geliyor. Bu gece hayallerini peşinden giden tüm başarmış dostlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

  • Şehre değer katan yönetici ödülü Ahmet Misbah Demircan ‘a takdim eden Tevfik Talas; İstanbul’a değer katan yönetici ödülü sahibi Bedrettin Dalan’a takdim etti.

Nursel köse -en iyi kadın karakter oyuncu ödülünü alırken , Çağla Şikel -yılın en iyi sabah program sunucusu ödülünü yine Tevfik Talas’ın elinden aldı.

Nilgün Belgün - Aşk ve Kadın gösterisi ile Şevval Sam -En iyi Kadın Oyuncu , Müjdad Gezen -Sahnede geçen yaşam ödülü , En iyi sabah haber sunucusu -Mesut Yar ,Caner Cindoruk -En iyi erkek oyuncu ,Haldun Dormen - Sahnede geçen yaşam ödülünün sahibi oldu.

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