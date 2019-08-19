Ekonomi Şehzadeler şehri 30 bin kişi ağırladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şehzadeler şehri 30 bin kişi ağırladı

“Şehzadeler şehri” Amasya, Kurban Bayramı’nda 30 bin kişiyi misafir etti. Amasya Turizm Derneği Başkanı Güngör Duran, kentte hedeflenen turist potansiyeline ulaşılmaya başlandığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziyaretçiler kral mezarları önünde fotoğraf çekildi.
Ziyaretçiler kral mezarları önünde fotoğraf çekildi.

Kültür turizminde yıldızı parlayan, Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları ile UNESCO'nun "Dünya Mirası Geçici Listesi"nde yer alan Amasya, Kurban Bayramı'nda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Birçok Osmanlı şehzadesinin ilk eğitimini aldığı ve devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "Şehzadeler şehri" olarak bilinen Amasya'yı Kurban Bayramı'nda 30 bin kişi ziyaret etti.

Amasya'da Harşena Dağı, Pontus Kral Kaya Mezarları, ziyaretçilerini Osmanlı dönemine yolculuğa çıkaran Yeşilırmak'ın kenarına dizilmiş Yalıboyu evleri, Şehzadeler Müzesi, Bimarhane, Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi gibi eserlerle kentin her yerinde tarihin izlerini görme imkanı bulunuyor.

Son yıllarda kültür turizminin yanında termal, doğa ve av turizmiyle öne çıkan Amasya'da Valilik ve Belediyenin turizm alanında yaptığı çalışmalar sonucu şehre gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış sağlanıyor.

Amasya Turizm Derneği Başkanı Güngör Duran, kentte hedeflenen turist potansiyeline ulaşılmaya başladığını söyleyerek, “Amasya'nın tamamı açık hava müzesi gibi" dedi.


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