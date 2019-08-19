Demirhan sahaya iniyor

Türk savunma sanayisi tarafından yerli olarak geliştirilen insansız kara araçları ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan tatbikata katılacak. Orta sınıf silahlı insansız kara aracı Demirhan da saha testleriyle tatbikata, kısa süre içinde de envantere girmeye hazırlanıyor. Sınıfının Türkiye’deki en büyük aracı olan Demirhan’da TÜMOSAN’ın yerli dizel motoru kullanılıyor. Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmak üzere insansız kara araçları üzerinde çalışan OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri AŞ, ilk kez 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’19) tanıttığı araçları göreve hazırlıyor. Bu araçlardan orta sınıf silahlı insansız kara aracı Demirhan için yoğun saha testleri sürdürülüyor.

TÜMOSAN'ın yerli dizel motoru

SİLAHLI TESTLERE BAŞLIYOR

OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri AŞ Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ahmet Coşkun, yürüyüş testlerini aracın üzerindeki SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi’yle gerçekleştirdiklerini belirtti. İlerleyen günlerde silahlı atış testlerine de başlayacaklarını dile getiren Coşkun, yazılım ve motor sistemini daha da güçlendirdiklerini vurgularak, iletişim kesilmelerine karşı önlemleri artırdıklarını kaydetti.

ASKER VE POLİSLE İŞ BİRLİĞİ

Geçen sürede kara kuvvetleri, jandarma ve polis özel harekat temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Coşkun, kendilerine iletilen ihtiyaçlar doğrultusunda aracı geliştirdiklerini belirtti. Aracı şehir savaşları ve yurt dışı operasyonlarda kullanılmak üzere tasarladıklarını aktaran Coşkun, “Yürüyüş testlerinde çok büyük başarı elde ettik. İlerleyen dönemde ısı ve silah testlerini gerçekleştireceğiz. Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan insansız kara aracı tatbikatına davet edildik. Bu tatbikata en fazla insansız kara aracıyla katılacak firma olduk. 4 araçla tatbikatta yer alacağız” dedi.

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TÜRKİYE'DE SINIFININ EN BÜYÜĞÜ

Ekim ayına kadar yoğun bir test süreci yürüteceklerini dile getiren Coşkun, şunları kaydetti: “Demirhan, gururla söylüyorum ki Türkiye’nin orta sınıftaki en büyük insansız kara aracı. 2,5 ton ağırlığında. Daha büyüğü 5 tonluk Karahan var. Yakında onu da sahada göreceksiniz. Kamikaze aracı da yakında tatbikata sokacağız. Kurulduğumuz günden beri iki amacımız var. Birincisi ileri teknolojileri devletimize ve ordumuza kazandırıp bu alanda dünyanın lider firması olmak. İkinci de askerimizin şehit olmaması. Ekimdeki Türkiye’nin en büyük insansız kara aracı tatbikatında, Türkiye ve dünya yaptığımız araçların gücünü görecek. Bu alanda dünyadaki en ileri 2 ülkeden biriyiz. Biri Rusya, diğeri biz."

Yeni versiyon ürünler yolda

Demirhan’ın envantere girmesinin ardından yeni versiyonları için çalışacaklarını dile getiren Ahmet Coşkun, aracın daha da genişleyeceğini, faydalı yük kapasitesinin artacağını söyledi. Araçta TÜMOSAN’ın yerli dizel motorunu kullandıklarını ve kritik parçaların tamamının yerli olduğunu vurgulayan Coşkun, “Silah sistemimiz ASELSAN, HAVELSAN ile iş ortağıyız. Niyetimiz tüm dünyaya bu alanda lider ülke olduğumuzu ispatlamak” dedi.

Uzun süreli kullanım

Aracın 3 kilometreden kontrol edilebildiğini ve 2020’de bu mesafeyi 5 kilometreye çekmeye çalışacaklarını anlatan Ahmet Coşkun, iletişim kopmalarına karşı önlemlerini aldıklarını kaydetti. Aracın 200 litrelik bir depoya sahip olduğunu ve 20 saate kadar görev yapabileceğini belirten Coşkun, kumanda panelinde de bu süreye uygun ek bataryalar için düzenlemeye gittiklerini sözlerine ekledi.

TSK ve müttefikler alabilecek

OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Coşkun, Demirhan insansız kara aracını tatbikattan başarıyla geçtikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine sokmayı, daha sonra dost ve müttefik ülkelere satışını yapmayı hedeflediklerini söyledi.