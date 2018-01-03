Serbest meslek erbaplarının muhasebesi elektronik oluyor

Ekohesap Bilgi Teknolojileri Kurucu Ortağı Mehmet Akif Baykal, "2018 yılında hizmete giren elektronik makbuz ve elektronik serbest meslek defteri ile tüm serbest meslek erbaplarının muhasebeleri tamamen elektronik ortamda tutabilecek" açıklamasında bulundu.

Baykal, "Aralık ayında 487 no’lu VUK tebliği ile birçok evrağın yanından serbest meslek erbaplarının makbuzları da artık elektronik düzenlenebilecektir. İsteyen serbest meslek erbabı kağıt ortamında makbuz düzenlemeye devam edebilecektir. Aralık ayında yayınlanan diğer bir tebliğde (486 no’lu VUK tebliği) serbest meslek erbapları artık defterlerini zorunlu olarak elektronik ortamda tutulacaklar" dedi.

"Yeni kanunlardan sonra muhasebesel işlemlerini isteyenler devletin sağlamış olduğu websitesi veya diğer hizmet sağlayıcılarının sunduğu web uygulamaları ile tüm kayıtlarını elektronik ortamda tutabilecekler" diyen Baykal, "Web tabanlı muhasebe uygulamalarını tercih eden meslek mensupları istedikleri zaman ve yerde hem makbuz kesebilecekler hem de defter beyanlarını kolayca yapabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

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Elektronik makbuzun çalışma prensibi

Baykal, "Son açıklamalardan sonra elektronik makbuzun teknik alt yapısı E-arşiv fatura ile aynı olacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda meslek mensubu müşterisine kestiği makbuzu eposta aracılığı ile PDF şeklinde gönderebilecekleri gibi A4 kağıda çıktısını alarak da müşterilerine verebilecekler" dedi.

Elektronik Serbest Meslek Defteri

Yayınlana tebliğinde genel hatları ile meslek mensubu, her ay bir önceki aya ait kayıtları www.defterbeyan.gov.tr websitesine yapacak.

"Her ay son beyan tarihi ilgili ayın KDV beyanından sonraki tarihte yapılamaz" diyen Baykal, "Avukatlar ve noterler vergi dairesinden alacağı şifre ile beyan edebileceği gibi bağlı olduğu mali müşaviri de beyan edebilecektir. Diğer meslek mensuplarının defterlerini bağlı oldukları mali müşavir tarafında beyan edilecektir" açıklamasında bulundu.

Yeni Muhasebe Sistemin Serbest Meslek Erbaplarına Faydaları

Baykal serbest meslek erbaplarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

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"Birinci ve en önemli faydası serbest meslek erbapları artık yıllık defter tastiğinden ve bastırma maliyeti kurtuluyorlar. Her yıl aralık ayında ve özellikle aralık ayının son 2 haftası noterlerde yeni dönem ait defterlerin tasdiği için uzun sıralar oluşmaktadır ve her yıl bittikten sonra eski yıla ait bilgilerin yazdırılarak en az 5 yıl saklanması gerekmektedir. Yeni kanun ile birlikte kağıt ortamında defter tutma zorunluluğu kalkınca artık noter onaylı A4 defterlerine gerek kalmayacak.

Eski yasaya göre serbest meslek erbapları çalışanları yoksa 5 yıl, çalışanları var ise 10 yıl kağıt ortamından defterlerini saklamak zorundalar. Yeni uygulama ile artık defterlerini kağıt ortamında saklama mecburiyetinde kurtulacaklar. Ayrıca her yıl ortalama 4 milyon A4 sayfası bu işlem için kullanılmaktadır. Böylece boşa kağıt sarfiyatı da önlenmiş olunacak.

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Meslek mensupları özellikle mobil tabanlı bir muhasebe yazılımı kullanmaları durumun da tüm muhasebe işlemlerini adliyede, yolda, evde, tatilde vb gibi mekanlarda akıllı telefonlarındaki uygulamayı kullanarak kolayca yapabilecekler. Müşterilerine veya müvekkillerine anından makbuzlarını eposta aracılığı ile gönderebileceklerdir.

Bu yeni kanunlar ile gelişen teknolojiler sayesinde meslek erbapları artık geçmiş finansal bilgilerine daha kolay ulaşıp yıllık satış ve karlarını kolayca görebilecekler.

www.ekohesap.com web tabanlı muhasebe uygulaması ile serbest meslek erbaplarının eğitim almadan hemen kullanabilecekleri arayüzler ile serbest meslek erbaplarının geçiş sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Serbest meslek erbapları elektronik makbuz ve elektronik defter hizmeti dışında tüm vergi beyanlarını ile bordro işlemlerini de 1 tıkla görebilecekler"

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