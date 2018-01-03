Bakan'dan taşerona kefil iddialarına yalanlama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yapıyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Taşeron işçilere kadro

Kamudaki 450 bin işçiyi kapsıyor. 450 bin işçiyi sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. Toplamda 1 milyon 20 bin kişi faydalanıyor. Kamudaki statü karmaşasını kaldırıyoruz.

Yaş kriteri eğitim kriteri aramadığımızı ve amasız şartsız taşeron işçiye kadro sözü verdik. Açıklamamızın ardından bazı suistimal haberleri geldiği için açıklama yaptığımız tarihi milat olarak belirledik.

Asıl iş yardımcı iş ayrımı yapmadık. Bu Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı var, artı alımlar taşeron firmalar üzerinden yapılmayacak.

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Karayollarından oldukça fazla soru geliyor. Anahtar teslim iş yapan firmaların işçilerini kamuya almıyoruz.

3 kefil şartı şeklinde bir haber yayınlandı güvendiğimiz bir gazetede. Biz gerekli evrakları hepsini yayınladık. Bunlar bakanlığın sitesinde de yer alıyor. Kefil diye bir şey yok, öğrenim belgesi, sicil belgesi diye bir şey yok. Bir başvuru formumuz var onu dolduracak ve biz bunu kabul edeceğiz.

Kıdem tazminatı ve yıllık izinler ile ilgili tüm haklar saklıdır. Bu konuda geriye gidiş diye bir şey yok. Yapılan bu olumlu çalışmaya yönelik karalama kampanyası var. Bunlara kimse inanmasın.

Ayrıntılar geliyor...