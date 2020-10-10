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Ekonomi Türkiye düşmanlarını zor günler bekliyor
SAVUNMA SANAYİ

SİHA'lar Türkiye düşmanlarına korku salacak

Türkiye düşmanlarını zor günler bekliyor

Türkiye’nin savunma sanayii alanında özellikle SİHA ve İHA teknolojisinde elde ettiği milli atılım dünya medyasının takibinde. Amerikan Forbes dergisi, yakın gelecekte envantere girecek Akıncı, Aksungur ve Alpagu ile ilgili olarak “Türkiye’nin düşmanlarının zor günler yaşayacağını” yazdı. Dergi, son olarak Azerbaycan’ın Karabağ’daki başarısına da büyük katkı sağlayan Türk İHA ve SİHA’ların çatışmaların seyrinde belirleyici hale geldiği yorumu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar Akıncı
Bayraktar Akıncı

Türkiye'nin SİHA ve İHA teknolojisinde elde ettiği teknolojik atılım dünya medyasının manşetlerinden düşmüyor. Yerli ve milli imkanlarla son teknolojiyle geliştirilen uçan savunma sistemleri Akıncı, Aksungur ve Alpagu savunma sanayiinin gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Türkiye son yıllarda yerli üretim silah ve mühimmat sistemi envanteriyle savunma sanayii devi ülkeler devi listesinde üst sıralara tırmandı.

Türk SİHA’ları devlerle kapışıyor
DÜNYA
Türk SİHA’ları devlerle kapışıyor

Türkiye’nin en iddialı olduğu alan insansız hava araçları kategorisi olarak görülüyor. Amerikan Forbes dergisi, yakın gelecekte envantere girecek olan Akıncı, Aksungur ve Alpagu ile ilgili olarak “Türkiye’nin düşmanlarının zor günler yaşayacağını” yazdı. Öte yandan, Bayraktar Akıncı’nın, Türk güvenlik güçlerine sağlayacağı istihbarat, gözetleme ve hedefleme imkanlarıyla gelecek 10 yılın ’oyun kurucusu’ olacağı öngörüsünde bulunuldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar maşallah güzel vuruyor kardeşimiz Türkiye iyi ki bunları üretmiş
OYNAT 02:08
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar maşallah güzel vuruyor kardeşimiz Türkiye iyi ki bunları üretmiş
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarılması operasyonuna ilişkin TRT Haber'e konuştu. Türkiye üretimi SİHA'ların operasyonlarda büyük üstünlük sağladığını belirten Aliyev, ''Son teknoloji ürünü bu SİHA'lar maşallah iyi vuruyor. Mükemmel vasıtalar bunlar. İyi ki Türkiye kardeşimiz bunları üretmiş'' ifadelerini kullandı.


Son olarak Azerbaycan’ın Karabağ’daki başarısına büyük katkı sağlayan Türk İHA ve SİHA’ları tüm dünyanın dikkatini çekti. The Economist dergisi de Türkiye'nin Dağlık Karabağ çatışmasındaki rolüne ilişkin bir haber yayımladı. Yazıda, Türkiye yapımı silahlı insansız hava araçlarının Azerbaycan ordusu tarafından etkin biçimde kullanıldığı vurgulanıyor ve savaş uçaklarından daha düşük maliyetli SİHA'ların çatışmaların seyrinde belirleyici hale geldiği yorumu paylaşıldı.

Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA'larda yazılım ve en kritik aksamlar tümüyle milli
OYNAT 01:34
Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA'larda yazılım ve en kritik aksamlar tümüyle milli
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yapmış olduğu canlı yayınına katıldı. Bayraktar İHA ve SİHA'larla ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktar, 'Yazılımı şayet siz yapmıyorsanız bu teknolojiye hakim olmanız mümkün değil. Tümüyle kontrol sizde diyemezsiniz. Dolayısıyla bütün bunların sistemleri, alt sistemleri, özellikle uçuş kontrol bilgisayarları en kritik aksamları. Bunların hepsi, tümüyle milli.' ifadelerini kullandı.
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