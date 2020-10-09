Türk SİHA’ları devlerle kapışıyor

Financial Times gazetesi, Türkiye’nin silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) ABD, İsrail ve Çin’e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı.Gazetenin, Türkiye’nin ürettiği SİHA’lara ilişkin haberinde, Dağlık Karabağ’da Ermenistan’a karşı mücadele veren Azerbaycan ordusunun çok sayıda Ermeni mevzisini, hava savunma sistemlerini, topçu birliklerini ve tankları hava saldırılarıyla vuran Türk yapımı SİHA’ların usta işi görüntülerini yayınladığı belirtildi.

20 YILLIK ÜSTÜN ÇABA

Dağlık Karabağ’ın son yıllarda Suriye, Libya, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz’in ardından Türk SİHA’larının konuşlandırıldığı 5. yabancı çatışma bölgesi olduğu belirtilen haberde, “Genişleyen Türk İHA sanayisi, Türkiye’nin silah alımlarında Batı’ya olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik 20 yıllık bir çabanın sonucu.” ifadesine yer verildi.

CİDDİ BİR RAKİP

Bir savaş uçağı üretme planı gibi bazı girişimlerin birçok analist tarafından aşırı hırslı görülmesine karşın, İHA programının Türkiye’yi yükselen bir drone gücü haline getirdiği kaydedilen haberde, New York Bard Koleji Drone Çalışmaları Merkezi Eş Direktörü Dan Gettinger’ın, Türkiye’nin SİHA’larda ABD, İsrail ve Çin’e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını ve Türkiye’nin SİHA programının oldukça sofistike olduğunu söylediği aktarıldı.

DÜNYA Ukrayna Türkiye'den 48 adet Bayraktar SİHA satın almayı planlıyor

İHRACAT 3 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Türkiye’nin geçen yıl diğer ülkelere çoğunlukla tanklar, zırhlı araçlar, uçak parçaları, silahlar ve mühimmatlardan oluşan 3 milyar dolarlık ekipman sattığı aktarılan haberde, “Ancak bu 2002’de 248 milyon dolardı. Yetkililer, 2023’te 10 milyar dolara ulaşacaklarını umuyor.” ifadesi kullanıldı. Son açıklanan verilere göre dünyanın ilk 100 büyük savanma sanayii şirketinden 7’si Türkiye’de bulunuyor. Haberde, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2’nin bileşenlerinden sadece yüzde 7’sinin ithal edildiği de belirtildi.

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OYNAT 02:08 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar maşallah güzel vuruyor kardeşimiz Türkiye iyi ki bunları üretmiş Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarılması operasyonuna ilişkin TRT Haber'e konuştu. Türkiye üretimi SİHA'ların operasyonlarda büyük üstünlük sağladığını belirten Aliyev, ''Son teknoloji ürünü bu SİHA'lar maşallah iyi vuruyor. Mükemmel vasıtalar bunlar. İyi ki Türkiye kardeşimiz bunları üretmiş'' ifadelerini kullandı.

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PKK TERÖRÜNÜ DAĞDA BİTİRDİ

Öte yandan haberde, Türkiye’nin kendi İHA’larını üretme çabasının, terör örgütü PKK ile uzun süredir devam eden mücadeleyle yakından bağlantılı olduğuna işaret edildi. SİHA’ların 2017’den beri PKK’ya karşı yaygın olarak kullanıldığı vurgulanan haberde, Uluslararası Kriz Grubu Türkiye Direktörü Nigar Göksel’in “SİHA’lar, (Türkiye’nin) PKK’yı 30 yılı aşkın süredir önemli bir mevcudiyet kurdukları dağlık alanlardan çıkarmasını sağladı.” şeklindeki görüşlerine yer verildi.

OYNAT 01:34 Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA'larda yazılım ve en kritik aksamlar tümüyle milli Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yapmış olduğu canlı yayınına katıldı. Bayraktar İHA ve SİHA'larla ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktar, 'Yazılımı şayet siz yapmıyorsanız bu teknolojiye hakim olmanız mümkün değil. Tümüyle kontrol sizde diyemezsiniz. Dolayısıyla bütün bunların sistemleri, alt sistemleri, özellikle uçuş kontrol bilgisayarları en kritik aksamları. Bunların hepsi, tümüyle milli.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Askeri güç dengesini sarstı

Japonya merkezli Nikkei Asia internet sitesi de Türkiye’nin silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) teknolojisinin bölgesel dengelere etkisini ele alan bir habere imza attı. Haberde Türk SİHA’larının uluslararası pazarda Çin üretimi muadillerine rakip olacak düzeye ulaştığına dikkat çekildi. Haberde, Türk yapımı İHA/SİHA’ların etkinliğini son olarak Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki Ermeni işgalini sonlandırmak amacıyla yürüttüğü askeri operasyonda kendini gösterdiği belirtildi. Türkiye’nin ürettiği SİHA’ların Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da askeri güç dengesini sarstığı da belirtildi. Türkiye’den birçok yetkili ve uzmanın görüşünün alındığı haberde, Türk SİHA’larına birçok ülkeden yoğun talep geldiğine ve ilgi gösterildiğine de dikkat çekildi.