Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Türk SİHAları devlerle kapışıyor
AMERİKA

Türk SİHA’ları devlerle kapışıyor

Türkiye’nin SİHA teknolojisi dünyanın gündeminden düşmüyor. İngiliz Financial Times gazetesi, Türk SİHA’larının ABD, İsrail ve Çin’e rakip olduğunu yazdı. Haberde savunma sanayiinde artan ihracat da yer aldı. Kosova Savunma Bakanı Anton Quni, yeterince gelişmiş bir ekonomiye sahip olmaları halinde kendilerinin de SİHA’lara talip olacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

Financial Times gazetesi, Türkiye’nin silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) ABD, İsrail ve Çin’e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı.Gazetenin, Türkiye’nin ürettiği SİHA’lara ilişkin haberinde, Dağlık Karabağ’da Ermenistan’a karşı mücadele veren Azerbaycan ordusunun çok sayıda Ermeni mevzisini, hava savunma sistemlerini, topçu birliklerini ve tankları hava saldırılarıyla vuran Türk yapımı SİHA’ların usta işi görüntülerini yayınladığı belirtildi.

20 YILLIK ÜSTÜN ÇABA

Dağlık Karabağ’ın son yıllarda Suriye, Libya, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz’in ardından Türk SİHA’larının konuşlandırıldığı 5. yabancı çatışma bölgesi olduğu belirtilen haberde, “Genişleyen Türk İHA sanayisi, Türkiye’nin silah alımlarında Batı’ya olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik 20 yıllık bir çabanın sonucu.” ifadesine yer verildi.

CİDDİ BİR RAKİP

Bir savaş uçağı üretme planı gibi bazı girişimlerin birçok analist tarafından aşırı hırslı görülmesine karşın, İHA programının Türkiye’yi yükselen bir drone gücü haline getirdiği kaydedilen haberde, New York Bard Koleji Drone Çalışmaları Merkezi Eş Direktörü Dan Gettinger’ın, Türkiye’nin SİHA’larda ABD, İsrail ve Çin’e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını ve Türkiye’nin SİHA programının oldukça sofistike olduğunu söylediği aktarıldı.

Ukrayna Türkiye'den 48 adet Bayraktar SİHA satın almayı planlıyor
DÜNYA
Ukrayna Türkiye'den 48 adet Bayraktar SİHA satın almayı planlıyor

İHRACAT 3 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Türkiye’nin geçen yıl diğer ülkelere çoğunlukla tanklar, zırhlı araçlar, uçak parçaları, silahlar ve mühimmatlardan oluşan 3 milyar dolarlık ekipman sattığı aktarılan haberde, “Ancak bu 2002’de 248 milyon dolardı. Yetkililer, 2023’te 10 milyar dolara ulaşacaklarını umuyor.” ifadesi kullanıldı. Son açıklanan verilere göre dünyanın ilk 100 büyük savanma sanayii şirketinden 7’si Türkiye’de bulunuyor. Haberde, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2’nin bileşenlerinden sadece yüzde 7’sinin ithal edildiği de belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar maşallah güzel vuruyor kardeşimiz Türkiye iyi ki bunları üretmiş
OYNAT 02:08
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar maşallah güzel vuruyor kardeşimiz Türkiye iyi ki bunları üretmiş
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarılması operasyonuna ilişkin TRT Haber'e konuştu. Türkiye üretimi SİHA'ların operasyonlarda büyük üstünlük sağladığını belirten Aliyev, ''Son teknoloji ürünü bu SİHA'lar maşallah iyi vuruyor. Mükemmel vasıtalar bunlar. İyi ki Türkiye kardeşimiz bunları üretmiş'' ifadelerini kullandı.


PKK TERÖRÜNÜ DAĞDA BİTİRDİ

Öte yandan haberde, Türkiye’nin kendi İHA’larını üretme çabasının, terör örgütü PKK ile uzun süredir devam eden mücadeleyle yakından bağlantılı olduğuna işaret edildi. SİHA’ların 2017’den beri PKK’ya karşı yaygın olarak kullanıldığı vurgulanan haberde, Uluslararası Kriz Grubu Türkiye Direktörü Nigar Göksel’in “SİHA’lar, (Türkiye’nin) PKK’yı 30 yılı aşkın süredir önemli bir mevcudiyet kurdukları dağlık alanlardan çıkarmasını sağladı.” şeklindeki görüşlerine yer verildi.

Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA'larda yazılım ve en kritik aksamlar tümüyle milli
OYNAT 01:34
Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA'larda yazılım ve en kritik aksamlar tümüyle milli
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yapmış olduğu canlı yayınına katıldı. Bayraktar İHA ve SİHA'larla ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktar, 'Yazılımı şayet siz yapmıyorsanız bu teknolojiye hakim olmanız mümkün değil. Tümüyle kontrol sizde diyemezsiniz. Dolayısıyla bütün bunların sistemleri, alt sistemleri, özellikle uçuş kontrol bilgisayarları en kritik aksamları. Bunların hepsi, tümüyle milli.' ifadelerini kullandı.

Askeri güç dengesini sarstı

Japonya merkezli Nikkei Asia internet sitesi de Türkiye’nin silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) teknolojisinin bölgesel dengelere etkisini ele alan bir habere imza attı. Haberde Türk SİHA’larının uluslararası pazarda Çin üretimi muadillerine rakip olacak düzeye ulaştığına dikkat çekildi. Haberde, Türk yapımı İHA/SİHA’ların etkinliğini son olarak Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki Ermeni işgalini sonlandırmak amacıyla yürüttüğü askeri operasyonda kendini gösterdiği belirtildi. Türkiye’nin ürettiği SİHA’ların Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da askeri güç dengesini sarstığı da belirtildi. Türkiye’den birçok yetkili ve uzmanın görüşünün alındığı haberde, Türk SİHA’larına birçok ülkeden yoğun talep geldiğine ve ilgi gösterildiğine de dikkat çekildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic özgüyle bahsetti: Türkiye'den İHA satın almayı planlıyoruz
DÜNYA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic özgüyle bahsetti: Türkiye'den İHA satın almayı planlıyoruz
Abone Ol Google News
Savunmada destan yazıyoruz

Savunmada destan yazıyoruz

​Dışa bağımlılık yüzde 70'lerden 30'lara düştü.
Burada binlerce ölü var

Burada binlerce ölü var

​Ermenistan hükümeti insanları aldatıyor.
46 yıllık hasret bitti

46 yıllık hasret bitti

​Halk tarihi ana tanıklık için caddelere koştu.
Kırgızistan'da<br>Gezi taktikleri

Kırgızistan'da
Gezi taktikleri

​Ülkeyi karıştırma ihalesi FETÖ'ye verildi.
Türk SİHA'ları<br>devlerle kapışıyor

Türk SİHA'ları
devlerle kapışıyor

​Financial Times'tan Türk teknolojisine övgü.
En fazla<br>ihracat tekstilde

En fazla
ihracat tekstilde

​Türkiye hazır giyimde dünya altıncısı.

Gökdelen alev<br>alev yandı

Gökdelen alev
alev yandı

​Güney Kore'de 33 katlı bir gökdelende yangın çıktı.
FETÖ'cüler tutuklandı

FETÖ'cüler tutuklandı

​Gaybubet evinde yakalanmıştılar.
Biz sadece Allah'ın <br>huzurunda eğiliriz

Biz sadece Allah'ın
huzurunda eğiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme.
Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk

​Üç bin kişiye istihdam sağlayacak.
Bir ilde sigaraya <br>yasak geldi

Bir ilde sigaraya
yasak geldi

​Maske çıkarma bahanesi ortadan kalktı.
Bu mücadeleye güç verin

Bu mücadeleye güç verin

Bakan Koca sosyal medyadan çağrı yaptı.
Müebbet ve <br>20 yıl istendi

Müebbet ve
20 yıl istendi

​Osman Kavala ve Barkey iddianamesi kabul edildi.
Gün ve eğitim <br>saati belli oldu

Gün ve eğitim
saati belli oldu

​Eğitimde ikinci aşamanın planı açıklandı.
Kahrolsun PKK <br>kahrolsun HDP

Kahrolsun PKK
kahrolsun HDP

Evlatları için HDP önünde eylem yaptılar.
Sağanak <br>yoğunluğu arttırdı

Sağanak
yoğunluğu arttırdı

İstanbul trafiğinde son günlerin rekoru kırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.