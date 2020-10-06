Ukrayna Türkiye'den 48 adet Bayraktar SİHA satın almayı planlıyor

Suriye ve Libya'da imha ettiği Rus hava savunma sistemleri ile 'Pantsir avcısı' unvanı elde eden Bayraktar TB-2 S/İHA'lar, Dağlık Karabağ'daki başarısıyla dünya kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

48 saat içerisinde Ermenistan ordusuna ait 30'dan fazla hava savunma sistemini imha eden Bayraktar TB-2'leri birçok ülke envanterine katmak istiyor.

Daha önce Türkiye'den 6 adet Bayraktar SİHA alan Ukrayna, 48 adet daha Bayraktar TB-2 satın alabileceklerini açıkladı.

UKRAYNA: 48 ADET BAYRAKTAR ALACAĞIZ

Ukrayna devletine ait savunma sanayi firması Ukrspetsexport'in CEO'su Vadsim Nozdri, "Ukrayna Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetler için 48 adet yeni Bayraktar TB-2 satın almayı planlıyor" bilgisini paylaştı.

DÜNYA Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic özgüyle bahsetti: Türkiye'den İHA satın almayı planlıyoruz

SIRBİSTAN: "BİZ DE SATIN ALMAK İSTİYORUZ"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirterek, Türk İHA'ların son derece iyi olduğunu ifade etti.

İHA sistemlerini çok ilginç bulduklarını ve gelecekte bunlardan satın almak istediklerini kaydeden Vucic, "Türk tarafı ile anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ne olursa olsun, burada bahsi geçen insansız hava araçları oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Amerikan Forbes dergisi: İHA ve SİHA'lar Türkiye düşmanlarına göz açtırmayacak

FORBES: SİHA'LAR TÜRKİYE DÜŞMANLARINA GÖZ AÇTIRMAYACAK

Amerikan Forbes dergisi Türkiye'nin İHA/SİHA üretimindeki başarısını gündemine taşıdı . Forbes dergisinde Türkiye'nin İHA ve SİHA envanterini yakından inceleyen bir analiz yayınlandı.

Türkiye’nin İHA/SİHA üretiminde gösterdiği başarıyı kaleme alan Forbes, sıfır hata sistemiyle nokta atışı gerçekleştiren araçların Türkiye’nin düşmanlarına yıllar boyu göz açtırmayacağını yazdı. “Türkiye’nin var olan İHA ve SİHA envanterinin üstüne eklenecek yeni araçlar, ülkenin düşmanlarına zor günler yaşatacak.” ifadelerini kullanan Forbes, yeni araçların en karmaşık durumlardan dahi kolaylıkla çıkacağını söyledi.

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OYNAT 03:14 Ermenistan'ı perişan eden silahlar: Azerbaycan ordusu ilk kez bu kadar güçlü Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden yaptığı saldırılara ilk kez bu kadar sert yanıt verdi. 28 yıldır ilk kez böylesine büyük ilerleme kaydeden Azerbaycan ordusunun bu başarıyı elde etmesinde şüphesiz, envanterindeki güçlü silahlar vardı. Ermenistan ordusunun 90 gün önce Tovuz iline yönelik saldırısı bardağı taşıran son damla olmuştu. Gelinen noktada, Türkiye ile birlikte savunma planlarını sil baştan yapan Azerbaycan sahada psikolojik üstünlüğünü sağlamış durumda. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan ordusunun envanterindeki yıkıcı silahların detaylarını anlattı...

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