Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic özgüyle bahsetti: Türkiye'den İHA satın almayı planlıyoruz

Başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin "Bayraktar" insansız hava araçlarından övgüyle söz etti.

"TÜRK ÜRETİCİLERİN HAKKINI VERMEM GEREKİYOR"

İHA sistemlerini çok ilginç bulduklarını ve gelecekte bunlardan satın almak istediklerini kaydeden Vucic, "Türk tarafı ile anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ne olursa olsun, burada bahsi geçen insansız hava araçları oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vucic, Sırbistan'ın her zaman güvenliğini güçlendirmek istediğini belirterek, "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz, hiç kimseye saldırmıyoruz. Ancak bir sürprizle karşılaşmamak için her daim hazır olmalıyız. Bu kapsamda da gerekli adımları atıyoruz." dedi.

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PAHALI ANCAK AKILLI YATIRIM

Sırbistan'ın askeri anlamda gerçekten tarafsız bir ülke olduğunu vurgulayan Vucic, kendi hava sahalarını ve topraklarını kendileri savunmak ve korumak istediklerini ifade etti.

Vucic, İHA sistemlerinin pahalı, ancak oldukça akıllıca yatırımlar olduğunu da sözlerine ekledi.

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OYNAT 00:34 Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'daki Ermeni askerlerini Bayraktar TB2 ile havaya uçurdu Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan askerlerinin Dağlık Karabağ'da etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Zırhlı araç etrafında toplanan birçok Ermeni asker, Bayraktar TB2 ile imha ediliyor. O anlar saniye saniye böyle kaydedildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:34 Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA'larda yazılım ve en kritik aksamlar tümüyle milli Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yapmış olduğu canlı yayınına katıldı. Bayraktar İHA ve SİHA'larla ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktar, 'Yazılımı şayet siz yapmıyorsanız bu teknolojiye hakim olmanız mümkün değil. Tümüyle kontrol sizde diyemezsiniz. Dolayısıyla bütün bunların sistemleri, alt sistemleri, özellikle uçuş kontrol bilgisayarları en kritik aksamları. Bunların hepsi, tümüyle milli.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:22 Yeni nesil "AKINCI TİHA" gökyüzündeki ikinci testi de başarıyla tamamladı BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'AKINCI PT-2 (Prototip 2). Abisinden daha hızlı çıktı... 2.Uçuşunu da başarıyla tamamladı. Hem de daha yükseğe tırmandı.. Aralarında kardeşce bir rekabet de yok diyemeyiz. Bir maşallahınızı alır...' ifadelerine yer verdi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:44 Bayraktar TB2 SİHA ile Jandarma Genel Komutanlığına ait SİHA karşılaştı Bayraktar TB2 SİHA, görev yerine giderken yolda Jandarma Genel Komutanlığına ait SİHA ile karşılaştı. Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaştığı video sosyal medyada ilgi çekti.

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OYNAT 00:00 Teröristlerin korkulu rüyası oldu: Türkiye'nin havadaki silahlı gözü TB2 SİHA Türkiye son yıllarda savunma sanayide peş peşe attığı adımlar ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Karada, havada ve denizde yerli olarak geliştirilen ürünler ile dışa bağımlılık büyük oranda azalırken, içeride ve dışarıda yürütülen operasyonlarda ise tarihi başarıların kapısı bir bir aralanıyor. Gelin birlikte bu başarıların perde arkasındaki araç ve silahları tek tek inceleyelim. Savunmadaki Türkler programının ilk konuğu Bayraktar TB2... Yerli ve milli SİHA terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelirken, sınır dışı operasyonlarda ise dengeler değişti.







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