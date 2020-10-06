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Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic özgüyle bahsetti Türkiyeden İHA satın almayı planlıyoruz
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic özgüyle bahsetti: Türkiye'den İHA satın almayı planlıyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirterek, Türk İHA'ların son derece iyi olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi AA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'den İHA satın almayı planladıklarını açıkladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'den İHA satın almayı planladıklarını açıkladı.

Başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin "Bayraktar" insansız hava araçlarından övgüyle söz etti.

"TÜRK ÜRETİCİLERİN HAKKINI VERMEM GEREKİYOR"

  • İHA sistemlerini çok ilginç bulduklarını ve gelecekte bunlardan satın almak istediklerini kaydeden Vucic, "Türk tarafı ile anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ne olursa olsun, burada bahsi geçen insansız hava araçları oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vucic, Sırbistan'ın her zaman güvenliğini güçlendirmek istediğini belirterek, "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz, hiç kimseye saldırmıyoruz. Ancak bir sürprizle karşılaşmamak için her daim hazır olmalıyız. Bu kapsamda da gerekli adımları atıyoruz." dedi.

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PAHALI ANCAK AKILLI YATIRIM

Sırbistan'ın askeri anlamda gerçekten tarafsız bir ülke olduğunu vurgulayan Vucic, kendi hava sahalarını ve topraklarını kendileri savunmak ve korumak istediklerini ifade etti.

Vucic, İHA sistemlerinin pahalı, ancak oldukça akıllıca yatırımlar olduğunu da sözlerine ekledi.

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