Ekonomi Şirketlere nitelikli çalışan fırsatı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şirketlere nitelikli çalışan fırsatı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından imzalanan Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü kapsamında, şirketlerin stajyer ve istihdam talebi için başvuru süreci başladı.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Şirketlere nitelikli çalışan fırsatı
Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından imzalanan Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü kapsamında, şirketlerin stajyer ve istihdam talebi için başvuru süreci başladı. Protokol ile başta uluslararası ve ulusal şirketler olmak üzere büyük ölçekli işletmelere ve KOBİ’lere nitelikli insan kaynağı sağlanması amaçlanıyor.

ŞİRKETLERE ÇAĞRI

Bakan Özer, paradigma değişikliğiyle mesleki eğitimin artık ülkenin geleceğine ışık tutan, insanlara ve topluma umut veren bir eğitim türüne dönüştüğünü belirtti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı Protokolü ile mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile verimli bir çalışma alanı daha açtıklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda Oda-Borsa üyesi olan tüm işletmeleri programa dahil olmaya çağırdı.

Şirketlerin mesleki eğitimden stajyer talep etmek için "anket.tobb.org.tr" adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Daha sonra talepte bulunan firmalarla ile öğrencilerin eşleştirmesi yapılacak.

Albayrak Grubu genç istihdamını desteklemeye devam ediyor
GÜNDEM
Albayrak Grubu genç istihdamını desteklemeye devam ediyor
Çok ciddiye alıyoruz

'Çok ciddiye alıyoruz'

​NATO'dan önemli Türkiye detayı.
Galatasaraya evet dedi

Galatasaray'a 'evet' dedi

​Galatasaray'da yeni yönetim Arjantinli teknik adamı istiyor.
Kılıçdaroğlunun tweet çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun 'tweet' çelişkisi

Bakan Bozdağ TVNET'te anlattı: Yüzlerce kişiye dava açtı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk gaz 2023'te sistemde olacak.

Lincoln Fenerbahçe'de

Lincoln Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Ankara'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Adana'yı sel vurdu

Adana'yı sel vurdu

​Araçlar kullanılamaz hale geldi.

​Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.