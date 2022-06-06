​Albayrak Grubu genç istihdamını desteklemeye devam ediyor.

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü çatısı altında yürütülen İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı ile Ocak ayında staja başlayan 36 genç Albayrak Medya bünyesinde işe başladı. Sektörde muhabir olarak görev yapacak gençlerin ilk iş günü etkinliğine Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, Albayrak Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, Yenisafak.com Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, Ketebe Yayınevi Müdürü Güray Süngü ve Albayrak Medya üst düzey yöneticileri ile birim yöneticileri katıldı.

İşini özveriyle yapan, nitelikli, gelişime ve yeniliklere açık yeni mezun istihdamına katkı sağlama amacıyla gerçekleştirilen programda gençler, 6 ay boyunca yer aldıkları birimlerde aktif görev alarak sektörü yakından tecrübe ettiler. Ayrıca Kariyer ve Yetenek Yönetimi Programı çerçevesinde 6 hafta süren “Medya Okulu” eğitimini tamamladılar.

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“6 aylık maratonun sonunda gençlerden çok umutluyuz”

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Ömer Bolat, “Bugünden itibaren staj dönemi sonlandı, gençlerimiz Albayrak Grubu'nun birer neferi oldular. Hayırlı ve mübarek olmasını temenni ederken şunu söylemek istiyorum. 1000 km'lik bir yolu alabilmek için, 1km'yi almak gerekiyor. Gençler bu 1 km'lik yolu aldılar şimdi önlerinde bir maraton bulunuyor ” dedi.

"Genç istihdamını her zaman odağımızda tutuyoruz”

Hüseyin Yavuztürk de gençlerin istihdamının ve yetiştirilmesinin altını çizerek “Albayrak Grubu olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda meslek sahibi, milli ve manevi değerlere sahip insanlar yetiştirmek üzere, ülke genelinde desteklerimiz devam ediyor” dedi.

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Gençlerin mücadeleci ruhundan, teknolojiye, dijitalleşmeye ve değişimlere açık olmalarından aldıkları ilhamla genç istihdamını her zaman odaklarında tuttuklarını belirten Yavuztürk, “Bu çerçevede ülkemize olan sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirebilmek için titizlikle çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Yeni medyacıların yetiştirilmesi noktasında sorumluluk üstleniyoruz”

Bilal Aydoğdu ise, “İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü olarak, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı'yla nitelikli, kültürlü, ülkesini ve milletini seven yeni medyacıların yetiştirilmesi noktasında her zaman olduğu gibi üzerimize düşen sorumluluğu almaya devam ediyoruz” dedi.

Aydoğdu, 6 aylık programı başarıyla tamamlayarak bünyelerine katılan yeni çalışma arkadaşlarını tebrik ederek, “Grubumuza göstermiş oldukları ilgi, güven ve sabır için çok teşekkür ediyorum. Kariyer hayatına medya sektöründe devam etmek isteyen, isteğini ve gelişimini ispat etmiş olan arkadaşlarımızın istihdamını sağlayarak, Albayrak Medya ailemizi büyütmenin mutluluğu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

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6 haftalık “Medya Okulu” eğitimi

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Kariyer ve Yetenek Yönetimi Programı çerçevesinde İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı'na katılan stajyerler, “Medya Okulu” eğitimini tamamladı. Stajyerlere 6 hafta boyunca Albayrak Medya çatısı altında çeşitli görevlerde bulunan yöneticiler ve medya duayenleri sektörü derinlemesine anlatıp deneyimlerini paylaştılar.

Genç Albayraklılar'ın bu alanda yetkinliklerini belirlemesi, medya sektörünü detaylarıyla öğrenmesi ve yıllar süren tecrübelerden faydalanması amacıyla düzenlenen programda 23 eğitmen tarafından “Kurum Kültürü ve İK Politikası”, “Temel Gazetecilik”, “Televizyon Haberciliği”, “Yeni Medya”, “İnternet Editörlüğü”, “Gazetecilik ve Hukuk” gibi eğitimler ücretsiz olarak verildi.