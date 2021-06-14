Ekonomi Plaja iniş yapan helikopterle ilgili SHGM harekete geçti Açıklama istenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Plaja iniş yapan helikopterle ilgili SHGM harekete geçti: Açıklama istenecek

"Muğla'nın Marmaris ilçesinde plaja helikopter indirildiği" yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) harekete geçti. Bu açıklamalar, eldeki veriler ve ilgili yönetmelikler kapsamında komisyon kurularak gerekli değerlendirme yapılacak.

Haber Merkezi AA
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü plaja iniş yapan helikopterle ilgili açıklama isteyecek
SHGM "plaja iniş yapan helikopter"le ilgili işletme ve pilottan açıklama isteyecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürlükçe yapılan incelemede, söz konusu hava aracının uçuş planında iniş noktası olarak belirtilen koordinatın, plaj bölgesine yaklaşık 9,5 kilometre mesafede bulunduğu tespit edildi.

Bu bağlamda tanımsız alanlara iniş/kalkış yapılmasının, işletme ve pilotun sorumluluğunda bulunmakla birlikte söz konusu olayın özelinde uçuş planında belirtilen koordinatla iniş yapılan alan arasındaki farkın açıklanması amacıyla ilgili işletme ve pilottan açıklama talep edilecek.

Bu açıklamalar, eldeki veriler, Pilot Lisansı Yönetmeliği ve Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında komisyon kurularak gerekli değerlendirme yapılacak.

Değerlendirme kapsamında gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem tesis edilecek.

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