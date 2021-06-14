Ekonomi Bakanlıktan yem piyasasına müdahale sinyali
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlık'tan yem piyasasına müdahale sinyali

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricileri yüksek yem maliyetleri altında ezdirmeyeceklerini belirterek, "Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisinin mevcut stoklarını kullanarak ve takviye ederek besici ve yetiştiricilerimizin yanı sıra yem sektöründeki tüm kullanıcıların ihtiyacını uygun fiyatla karşılamak üzere güçlü bir şekilde piyasalara müdahale edeceğiz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanlığı yüksek yem fiyatlarına müdahale edecek
Foto/arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TMO alım fiyatlarının 17 Mayıs'ta açıklandığını hatırlattı.

Ekmeklik buğdayın tonunun yüzde 36 artışla 2 bin 250 lira, makarnalık buğdayın tonunun yüzde 36 artışla 2 bin 450 lira ve arpanın tonunun yüzde 37 artışla 1750 lira olarak belirlendiğini anımsatan Pakdemirli, "Açıklanan bu fiyatlar üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak kuraklık nedeniyle oluşan rekolte kaybı ve dış piyasalar bahane edilerek borsalarda düşük tonajlardaki işlemlerde yüksek fiyatların oluştuğunu gözlemledik. Özellikle iki önemli yem ham maddesi olan arpa ve mısırda yaşanan fiyat artışları ve spekülatif amaçlı stoklama faaliyetleri tüketicilerimizin yanı sıra besici ve yetiştiricilerimizi de olumsuz etkileyecek aşamaya geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu olumsuz etkiyi bertaraf etmek, hububat ve yem piyasalarının düzenlenmesi için bugüne kadar alınan tedbirlere değinen Pakdemirli, TMO tarafından 2020/21 sezonunda besici ve yetiştiriciler başta olmak üzere yem piyasalarına yönelik uygun fiyatlı yaklaşık 1,8 milyon ton arpa ve mısır satışı yapıldığının altını çizdi.

Pakdemirli, 2021/22 sezonunda ise alım fiyatlarının ilan edilmesinden sonra sektörün önünü görebilmesi amacıyla buğday ve arpa satış fiyatlarını belirlediklerine işaret ederek, "Ekmeklik buğdayın tonunu 2 bin 450 lira, makarnalık buğdayın tonunu 2 bin 650 lira ve arpanın tonunu 1950 lira olarak açıkladık. Ayrıca ekmeklik buğday talebi üzerindeki baskının azaltılması amacıyla ekmeklik buğdaydan elde edilen makarna kati ihracatlarını da kayda bağlayarak durdurduk." ifadelerini kullandı.

Yem piyasalarının regülasyonu için alınacak ilave önlemlere dikkati çeken Pakdemirli, TMO'nun son olarak mayıs ve haziranda yaklaşık 450 bin ton arpa ve mısırın besici ve yetiştiricilere satışını gerçekleştirdiğini vurguladı.

Pakdemirli, TMO üzerinden yem regülasyonu çalışmalarını başlattıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Son günlerde yem ham maddeleri piyasasında oluşan yüksek fiyatların yetiştiricilerimizin maliyetlerini olumsuz etkilemesi, et ve süt üreticilerinin yem maliyetlerinin düşürülmesine yönelik yoğun talepleri üzerine hızlı ve güçlü bir şekilde bu regülasyonu başlattık. Yetiştiricilerimizi yüksek yem maliyetleri altında ezdirmeyeceğiz. Bu kapsamda TMO'nun, mevcut stoklarını kullanarak ve takviye ederek besici ve yetiştiricilerimizin yanı sıra yem sektöründeki tüm kullanıcıların ihtiyacını uygun fiyatla karşılamak üzere güçlü bir şekilde piyasalara müdahale edeceğiz. Dış ticaret tedbirleri konusunda da ilgili bakanlıklarla ve kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde gerekli tüm önlemler alınacak."

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