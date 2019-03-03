Ekonomi Sofralarımıza uzanan tehlike
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sofralarımıza uzanan tehlike

Bu ayki sayısının kapak dosyasına ‘Tarladan sofraya gıda güvenliği’ konusunu taşıyan Derin Ekonomi dergisi, gıdada arz güvenliğine ve Türk tarım sektörünün kalıcı sorunlarına odaklanan kapsamlı dosyasıyla dikkat çekiyor. Gıda arzındaki tekele işaret edilen dosyada, sektöre yön veren stratejiler de ele alınıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Derin Ekonomi Mart 2019 Sayısı
Derin Ekonomi Mart 2019 Sayısı

Türkiye’nin ilk uluslararası ekonomi politik dergisi Derin Ekonomi’nin Mart 2019 tarihli sayısı, gıdada arz güvenliğine ve Türk tarım sektörünün kalıcı sorunlarına odaklanan geniş kapsamlı dosyasıyla dikkat çekiyor. Küresel ısınma ve iklim değişimi, aşırı nüfus artışı, daralan tarım alanları, kirlenen sular ve meteorolojik koşullara bağlı gelişen felaketler, küresel gıda arzını tehlikeye sokuyor. Derin Ekonomi, dünyanın ve insanlığın geleceğini etkileyecek bu temel sorunu, ‘Tarladan sofraya gıda güvenliği’ başlığıyla gündeme taşıyor.

DÜNYA GIDA TİCARETİ BİRKAÇ TEKELİN ELİNDE

Halihazırda tüm dünyadaki nüfusun ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar gıda üretimi olmasına rağmen 812 milyon insan açlık çekiyor. Üretilen gıdanın 3’te 1’i ise israf ediliyor. İsraf ve dengesiz beslenmenin dünya ekonomisine yıllık 3,5 trilyon dolarlık maliyeti var. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporları, dünya üzerinde beslenmeyi sağlayan bitkilerin azaldığını, biyo-çeşitliliğin düşüşe geçtiğini ve küresel ticaretin tekelleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

SEKTÖRE YÖN VEREN STRATEJİLER

Küresel gıda ticareti ise Batılı birkaç çokuluslu firmanın tekelinde gerçekleşiyor. Uluslararası dev gıda firmalarını satın alarak söz sahibi olmaya çalışan Çin ise, gıda tedarikini garantilemek için yüklü alımlarını sürdürüyor. Türkiye’nin de son dönemlerde sebze-meyve fiyatlarındaki artışların nedenlerini iyi okuması ve kalıcı çözümler üretmesi gerekiyor. Gıda arzı ve tedariki konusunda dünyadaki genel tabloyu ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan Derin Ekonomi, yakın gelecekte gıda stratejilerine yön verecek yeni eğilimlere de dikkat çekiyor.

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TİCARET SAVAŞINDA BARUT TÜKENİYOR AMA...

ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşları küresel ticaret iyice geriletti. Ekonomileri etkilenen ABD’nin Başkanı Trump ile Çin’in Devlet Başkanı Şi’nin G-20 zirvesindeki görüşmesi, piyasaları ciddi bir ticari mutabakat beklentisine sokmuştu. Trump’ın ek gümrük vergilerinin belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurması ve Şi’nin görüşmelerde önemli mesafe alındığını açıklaması, ticaret savaşlarını tam anlamıyla bitiriyor mu? Derin Ekonomi sayfalarında yer alan detaylı analiz, ülkelerin ellerindeki kozları ve ekonomilerindeki zayıflıkları ele alıyor, mevcut ticari diplomasi trafiğinin küresel ekonominin seyri açısından ne anlama geldiğine açıklık getiriyor.

  • SEÇKİN KALEMLERDEN İSABETLİ ANALİZLER
  • Derin Ekonomi’nin güçlü yazar kadrosu, siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin gelişmeleri değerlendirmeyi sürdürüyor. Yönetim felsefesinde iz bırakan isimleri ele alan Dr. Mustafa Özel’in ve finans piyasalarını derin bir analize tabi tutan Cüneyt Paksoy’un yeni yazıları Derin Ekonomi’nin Mart 2019 sayısında. Dergide ayrıca Doç. Dr. Ömer Bolat, Aşkın Baysal, Ali Saydam, İbrahim Acar, Doç. Dr. Kadir Tuna, Prof. Dr. Murat Yülek, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Dr. Mehmet Akif Soysal, Dr. Mamdouh G. Salameh, Robert M. Cutler, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi de, etraflı ve güçlü yorumlarıyla yer alıyorlar.

Rekabet ve refaha tekno-tehdit
EKONOMİ
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