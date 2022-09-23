Sosyal konutta doğrular-yanlışlar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvurusu 4 milyonu aşan sosyal konut projesinde doğru bilinen yanlışları 10 maddede açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından “10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri” paylaşımı yapıldı. Söz konusu duyuruda, yanlışlar ve doğrular şöyle sıralandı:

TARLA ENGEL DEĞİL

YANLIŞ: Arsası olan kişiler hiçbir şekilde sosyal konuta başvuramaz.

DOĞRU: Arsa bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da başvurulara engel teşkil edecek bir durum değil.

YANLIŞ: Hem konut hem arsa başvurusu yapılabilir.

DOĞRU: Bu konuda konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.

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AYNI HANEDEN GENÇLER BAŞVURABİLİYOR

YANLIŞ: 18 yaşını geçmiş iki kardeş bu projeye başvuramaz.

DOĞRU: Projede 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı. Gençler aynı hanede de olsa başvuru yapabilir.

GAZİLERE GELİR VE YAŞ SINIRI YOK

YANLIŞ: Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınırı var.

DOĞRU: Sosyal Konut projeleri için Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

YANLIŞ: TOKİ evlerini yabancılar da alınabilir.

DOĞRU: TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. TC vatandaşı olamayan konut ya da iş yeri başvuru yapamaz.

TOKİ’YE 2 YILDA SADECE 1 DAVA

YANLIŞ: TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ’ye 52 bin dava açıldığı da söylenenler arasında.

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DOĞRU: Bu bilgi gerçeği yansıtmamakla birlikte son iki yılda TOKİ’ye açılan davaların sayısı sadece bir

YANLIŞ: TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek.

DOĞRU: Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ sosyal konutlarda ilk temeli ekim ayında atacak ve 2 yıl içinde anahtar teslimini yapacak.

YANLIŞ: 500 TL’ lik başvuru ücreti iade edilmeyecek.

DOĞRU: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar 5 gün sonra yatırdıkları ücreti geri alabilecek.