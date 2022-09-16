Vatandaşlardan sosyal konut projesine yoğun ilgi: Başvuru sayısı iki milyonu aştı

TOKİ son 3 yılda 213 bin konut yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dünyada yaşanan Kovid-19 salgını ve ekonomik krizlere rağmen son 3 yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konutu tamamladı, 144 bin konutun inşaatına ise devam ediyor. Nitelikli ve yatay mimariyi esas alarak yapılan konutların yüzde 95'ini sosyal konutlar oluşturuyor.