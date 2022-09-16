Vatandaşlardan sosyal konut projesine yoğun ilgi: Başvuru sayısı iki milyonu aştı

TOKİ'den alınan bilgiye göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuranların sayısı 2 milyonu aştı.Başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435'e ulaştı. FOTOĞRAF 27 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunabilmek için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek ve hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı proje kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacak. Başvurular \'şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri\', \'en az yüzde 40 engelli vatandaşlar\', \'emekliler\', \'18-30 yaş arasındaki gençler\' ve \'diğer alıcı adayları\' olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, iş yerlerine ve konut arsalarına, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek. Başvuru için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek. Hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak. İşte başvuru koşullarına uygunluk için merak edilen 10 soru. 1- Eşim 5 sene önce TOKİ'ye başvurdu ve ev alma hakkı kazandı. Sonra borcumuzu ödeyemediğimiz için evi TOKİ'ye devrettik. Bu kampanyaya başvuru hakkım var mı? Daha önce TOKİ'nin kampanyalarından ev hakkı kazanıldığı için, satılsa ve devredilse dahi, bu sosyal konut projesine başvurulamıyor. 2- Annem, babam, ağabeyimle 4 kişilik bir aileyiz ve gelirimiz 16 bin liranın üstü. Ağabeyim ve ben 18 yaşın üstündeyiz. İkimiz de ayrı ayrı başvuru yapabilir miyiz? Hane halkı başvuru sahibinin kendisini, evli ise eşini ve velayeti altındaki çocukları kapsamaktadır. 18 yaşını dolduranlar bağımsız birey olmaları nedeniyle diğer şartları taşımaları halinde kendi adlarına başvuru yapabilirler. 3- Eşim ve benim gelirim 16 bin liranın altında kalıyor. Eşim sosyal konuta, ben konut arsasına başvuru yapabilir miyim? Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ancak bir konut başvurusu yapılabilir. Ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir. 4- Biri engelli 13 yaşında bir oğlum var. Oğlumuzun engel durumu yüzde 40. Kendi adımıza çocuğumuzun engel durumunu belgeleyerek, engelli kategorisinden başvuru yapabilir miyiz? Çocuğunun engel durumuna ilişkin belge ile ebeveynler kendi adına sosyal konut başvurusu yapabilir. 5- Memur maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Konut taksitlerine de yılda iki defa zam mı olacak? Sosyal konutta taksitler 240 ay sabit fiyat mı olacak? Hak sahiplerine konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak \'idarece\' tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre belirlenecek. Geçen yıl TOKİ'nin konutlarında memur maaş zammı oranında taksitlere zam yapmadığının hatırlanması gerekmektedir. İdare'nin kararı burada geçerli olmaktadır. 6- 18 yaşında üniversitede okuyan çocuğum var ve geliri yok. Onun adına ben başvuru yapabiliyor muyum? Hane halkı geliri 16 bin liranın altında olsa dahi çocuğun, 18 yaşında olduğu için kendisinin başvuru yapması gerekiyor. 7- Memlekette babamdan kalma küçük bir arsam var. Bu, sosyal konuta başvuru yapmama engel mi? Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine ülke sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının ve arsa üzerinde mesken kaydının olmaması gerekiyor. Arsa üzerinde mesken kaydı olmayanlar sosyal konuta başvurabilir. 8 - Eşimden ayrıyım, iki çocuğum var ve ev kirası ödemekte zorlandığım için babamın yanında yaşıyorum. Hane halkı geliri hesaplanırken babamın ve benim gelirlerimiz birlikte mi değerlendiriliyor? Babam ve ben ayrı ayrı sosyal konuta başvurabilir miyiz? Hane halkı geliri, eşlerin ve velayeti altındaki çocukların toplam gelirini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu durumdakiler ayrı ayrı başvurabilir. 9- Babam malulen emekliyken vefat etti ve maaş hakkı anneme geçti. TOKİ'den daha önce ev almayan ve halen evi bulunmayan annem sosyal konuta başvurabilir mi? Emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları emekli olduklarını gösteren belgeyle başvuru yapabilir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşinin de başvuru hakkı bulunuyor. 10- Genç kategorisine \'14 Eylül 1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.\' ifadesi başvuru şartlarında bulunuyor. Ben 14 Eylül 1992 doğumluyum başvuru yapabilir miyim? 14 Eylül 1992 tarihi ve sonrasında doğan gençler sosyal konuta başvuru yapabilirler. 10 soruda TOKİ 'Sosyal Konut Projesi'nin merak edilenleri: TOKİ konut başvuru şartları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan TOKİ sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Yapılan açıklamaların ardından genel başvuru şartları haricinde başvuruya uygunluk için neler gerektiği merak konusu oldu. İşte TOKİ konut başvuru şartları ve başvuru koşullarına uygunluk için merak edilenler. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2068845'); PID2.render('pid#comment-count-2068845'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 30 Milyonlarca vatandaşın beklediği gün geldi. TOKİ sosyal konut başvuruları bugün başladı. E-devlet üzerinden yapılan TOKİ başvuru ekranı sabah saatlerinde kilitlendi. Arama motorlarında Hangi il ve ilçelere TOKİ sosyal konut yapılacak? TOKİ yapılacak ilçeler nereler? TOKİ yapılacak il ve ilçeler nereler? TOKİ'ye nasıl başvurulur? TOKİ başvuru ekranı gibi sorular yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinden de sosyal konutların yapılacağı ilçeler, konut adedi ve başvuru yapılacak banka bilgileri paylaşıldı. Peki hangi il ve ilçelere TOKİ ev yapacak? İşte TOKİ tarafından paylaşılan o bilgiler. TOKİ sosyal konut yapılacak il ve ilçeleri tek tek sıraladı. İşte TOKİ tarafından il il, ilçe ilçe verilen liste TOKİ sosyal konut yapılacak il ve ilçeler TOKİ sosyal konutları hangi illere ve ilçelere yapılacak: Tek tek açıklandı Milyonlarca kişinin merak ettiği projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül itibarı ile başlayacağını ve ekim sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Başvuru ekranında TC kimlik numarası detayı dikkat çekti. Peki, Hangi il ve ilçelere sosyal konut yapılacak? Konut yapılacak il ve ilçeler nereler? Sosyal konut yapılacak ilçeler nereler? TOKİ hangi il ve ilçelere ev yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinden de sosyal konutların yapılacağı ilçeler, konut adedi ve başvuru yapılacak banka bilgileri paylaşıldı. İşte detaylar.. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2068799'); PID2.render('pid#comment-count-2068799'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 17 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı. 250 bin konutun yapılacağı ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak proje kiraları da düşürecek. Konut fiyatlarının da bu proje sonrası dengeleneceği belirtiliyor. Peki, vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesi için başvuru şartları neler? Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için harekete geçen hükümet 3 önemli adımı hayata geçirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofisin konuta dönüşümü ve Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için geri sayım sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, \'Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz\' dedi. Konut projesindeki 3 dev adımın ayrıntıları da belli oldu. TOKİ İLE 81 İLE UCUZ EV PROJESİ RESMEN BAŞLIYORÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti. SATIŞA SUNULACAK ARAZİLER HANGİLERİ?Bakan Kurum, \'Üç adımda yeni konut hamlesi\' başlığı altında yapılacakları sıralayarak, önümüzdeki döneme ilişkin bilgi verdi. Buna göre birinci adımda, sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. 5 BAŞLIKTA ÖZEL KONTENJAN İLE UCUZ EVGençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri de inşa edilecek. UCUZ KONUT İÇİN GELİR ÜST SINIRI DAR GELİRLİ VATANDAŞI KORUYACAKDev proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. EV FİYATLARI VE TAKSİTLERİ BÜTÇEYİ SARSMAYACAKSon dönemde fahiş bir şekilde artan kira ve konut fiyatlarına karşı dar gelirliyi korumak için hareket geçen hükümet, dev sosyal konut projesinde aylık ödemelerin bütçeleri sarsmamasına dikkat ediyor. SOSYAL KONUT PROJESİNDE TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması planlanıyor. Buna göre İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800 TL, diğer illerde ise 4.200 TL olacak. 50 BİN OFİS DE KONUT KAMPANYASI KAPSAMINDA EVE DÖNÜŞÜYORİkinci adımda, Emlak Konut öncülüğünde, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak. İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek. Üçüncü adımda ise, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak. RDOĞAN'DAN SON DAKİKA UCUZ KONUT AÇIKLAMASIBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Turu sonrası uçakta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 13 Eylül'de kamuoyuna duyuracağı sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı. VATANDAŞ KENDİSİ DE YAPABİLECEKErdoğan \'Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş \'ben kendim yapacağım\' diyorsa, onlara da \'buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin\' diyoruz\' şeklinde konuştu. TOKİ evlerine kimler başvurabilir? TOKİ ucuz konut projesinin taksitleri ne kadar olacak? Başkan Erdoğan başlatıyorÜçüncü adımda ise, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak.TOKİ evlerine kimler başvurabilir? TOKİ ucuz konut projesinin taksitleri ne kadar olacak? Başkan Erdoğan başlatıyorBAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA UCUZ KONUT AÇIKLAMASIBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Turu sonrası uçakta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 13 Eylül'de kamuoyuna duyuracağı sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı.TOKİ evlerine kimler başvurabilir? TOKİ ucuz konut projesinin taksitleri ne kadar olacak? Başkan Erdoğan başlatıyorVATANDAŞ KENDİSİ DE YAPABİLECEKErdoğan \'Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş \'ben kendim yapacağım\' diyorsa, onlara da \'buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin\' diyoruz\' şeklinde konuştu.TOKİ evlerine kimler başvurabilir? TOKİ ucuz konut projesinin taksitleri ne kadar olacak? Başkan Erdoğan başlatıyorKORSANLIĞA DUR DİYECEKErdoğan sözlerine şunları ekledi: Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir. ASGARİ ÜCRET DETAYIÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:\'Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak.\' Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, \'Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor\' dedi. Geri sayım başladı: TOKİ evlerine kimler başvurabilir? Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyasının detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salı günü açıklayacak. Balkan turu dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ucuz konut projesi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. TOKİ evlerine başvuru şartları neler? 81 ilde kira öder gibi ev sahibi kimler olacak? İşte sosyal konut projesinde masada olan detaylar... {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2068712'); PID2.render('pid#comment-count-2068712'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder