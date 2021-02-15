Ekonomi STAR Rafineri 10,5 milyon tonluk üretim ile hedeflerini aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

STAR Rafineri 10,5 milyon tonluk üretim ile hedeflerini aştı

STAR Rafineri 10,5 milyon tonluk üretim ile hedeflerini aştı

STAR Rafineri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu zorluklara rağmen özellikle 2020'nin ikinci yarısından itibaren aylık bazda yüzde 100'ü aşan kapasitelerle üretim yaparak dizayn kapasitesi 10 milyon ton olan rafinerinin ham petrol işleme hacmini 10,5 milyon tona çıkardı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: STAR Rafineri
Foto/arşiv: STAR Rafineri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye tarafından İzmir Aliağa'da inşa edilen STAR Rafineri, yılın ikinci yarısında kapasitesinin üzerinde çalışarak üretim hedeflerini aştı.

Geçen yıl yaklaşık 10,3 milyon tonluk satış gerçekleştiren STAR Rafineri, bu satışların yaklaşık yüzde 70'ini iç pazara yaparak, ülke ekonomisine öngörülen katkıyı sağlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, STAR Rafineri'nin yüksek performansıyla üretim ve sürdürülebilirlik açısından sektöre güven verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Petkim'in ham maddesi naftanın tedarikinin yanı sıra iç piyasaya yaptığımız satışlarla Türkiye'nin cari açığının azalmasına önemli bir katkı sağladık. STAR Rafineri'de sahip olduğumuz ileri teknoloji, Petkim'e entegre yapımız, dijital dönüşüme elverişli modelimiz, etkin üretim planlama ve optimizasyon süreçlerimiz sonucunda bu dönemi başarıyla yönettik. Pandemi nedeniyle talebi azalan jet yakıtı üretim kapasitemizi hızla motorine dönüştürüp kesintisiz üretime devam edebildik. Özellikle 2020'nin ikinci yarısından itibaren aylık bazda yüzde 100'ü aşan kapasitelerle üretim yaparak dizayn kapasitesi 10 milyon ton olan rafinerimizin ham petrol işleme hacmini 10,5 milyon tona çıkardık."

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Geçen yıl petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle rafineri marjlarının da düşük seyrettiğinin altını çizen Mammadov, şöyle devam etti:

"6,3 milyar dolarlık değeriyle Türkiye'de reel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri, bu zorlu yılda, 250 milyon doların üzerinde bir kredi geri ödemesi gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra rafinerimizin depolama kapasitesi ve operasyonel esnekliğini artıracak yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Bu kapsamda, yaklaşık 45 milyon dolarlık yatırım bütçesine sahip olan 'Rafinerinin Esnekliğinin, İşletilebilirliğinin ve Karlılığının İyileştirilmesi Projesi'ni (IFOP) bu yıl devreye alacağız. IFOP Projesi ile birlikte toplamda yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım değeri bulunan ve çoğu ilave depolama kapasitesiyle ilgili olan yeni yatırımlarımızı da 2022 yılında tamamlamayı planlıyoruz."

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