Ekonomi Petrol ve doğalgaz için yeni hamle Dördüncü sondaj gemisi geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Petrol ve doğalgaz için yeni hamle: Dördüncü sondaj gemisi geliyor

Türkiye; Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü petrol ve doğalgaz sondaj gemisi için ön anlaşma yapıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) yeni sondaj gemisini Norveç’ten satın aldığı belirtildi. Gemi için anlaşma imzalandığı, kısa süre içinde teslim alınacağı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanuni sondaj gemisi
Kanuni sondaj gemisi

TPAO, Karadeniz’de Sakarya sahasında Tuna-1 kuyusunda, 405 milyar metreküp doğal gazın keşfetti. Tuna-1’in ardından Türkali-1 kuyusunda 75 gün süren sondaj yapıldı. Bu kuyuda, kısa süre önce sondaj tamamlandı, analizler devam ediyor. Sırada, Türkali-2 kuyusu var. Fatih sondaj gemisi, Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Sondajın eli kulağında olduğu belirtiliyor.

Dördüncü gemi için el sıkışıldı

Petrol sektörü kulislerinde, açık denizde petrol ve gaz aramalarıyla ilgili bir gelişme daha konuşuluyor. Habertürk'ün haberine göre TPAO, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından yeni bir sondaj gemisi daha satın aldı. Geminin, Norveç’ten alındığı kaydediliyor.

Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başlıyor
EKONOMİ
Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başlıyor

Bakan Dönmez duyurdu: Fatih sondaj gemisi yeni durağında
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Bakan Dönmez duyurdu: Fatih sondaj gemisi yeni durağında

Geminin iç dizaynı

Geminin, teslim alındıktan sonra bakım ve onarıma alınacağı kaydediliyor. Derin denizde yapılacak sondaj için bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Teknolojik donanım yerleştirilecek. Gemiye, satın alma ve dizayn için toplam 100 milyon dolar düzeyinde bir harcama yapılacağı konuşuluyor.

Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı
FOTOĞRAF 7
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ilifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan Kanuni, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak denizlere açılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül'de, Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni paylaşımında bulunmuştu.
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Kanuni sondaj gemisi, bugün saat 10.45 sıralarında limandan hareket etti. Yetkililer, geminin son testleri için Taşucu açıklarında bugün bekletileceği, yarın sabah saatlerinde ise İstanbul'a yola çıkacağını kaydetti. 2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020’de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.
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Dış gövdesi kırmızı- beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan geminin İstanbul’a geçip, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.
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Öte yandan, SELÇUKLU- 1 kuyusunda çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gelen 'Yavuz' sondaj gemisinin ise bakım, güncelleme ve geliştirme işlemleri sürüyor.
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Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı
Mersin'in Silifke ilçesinde bakımı tamamlanan Türkiye'nin sondaj gemisi Kanuni, Taşucu'ndan demir alıp hareket etti. 11 bin 400 metre derinliğe inebilen, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip olan gemi, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.


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