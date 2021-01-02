Ekonomi Sudanda elektriğe yüzde 433 zam yapıldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Sudan’da elektriğe yüzde 433 zam yapıldı

Ekonomik krizden kurtulmak için çabalayan Sudan’da hükümet, yeni yıl itibarıyla elektrik fiyatlarında yüzde 433’lük artışa gitti

Haber Merkezi AA
500 megavattan fazla enerji açığı bulunan Sudan'da sık sık elektrik kesintileri uygulanıyor.
500 megavattan fazla enerji açığı bulunan Sudan'da sık sık elektrik kesintileri uygulanıyor.

Sudan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni yıldan itibaren elektrikte tüm tüketici grupları için yüzde 433 zam yapıldı.

  • Hükümet, ekonomik krizin aşılması için geçen yıldan bu yana akaryakıt ve elektrikteki devlet desteğinin kademeli olarak kaldırılmasını gündemine almıştı.

3 bin 20 megavat elektrik ihtiyacının 2 bin 220 megavatını üreten Sudan, Etiyopya’dan 200 megavat, Mısır’dan 78 megavat elektrik ithal ediyor.

500 megavattan fazla enerji açığı bulunan Doğu Afrika ülkesinde sık sık elektrik kesintileri uygulanıyor.

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Son 4 aydır ülke genelinde yapılan gösterilerin en büyüğü olduğu belirtilen dünkü protestolarda yüzlerce kişi ilk kez ulusal ordu merkez yerleşkesine girmiş, ordunun ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulunmuştu.


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