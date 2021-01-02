Sudan’da elektriğe yüzde 433 zam yapıldı

Sudan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni yıldan itibaren elektrikte tüm tüketici grupları için yüzde 433 zam yapıldı.
- Hükümet, ekonomik krizin aşılması için geçen yıldan bu yana akaryakıt ve elektrikteki devlet desteğinin kademeli olarak kaldırılmasını gündemine almıştı.
3 bin 20 megavat elektrik ihtiyacının 2 bin 220 megavatını üreten Sudan, Etiyopya’dan 200 megavat, Mısır’dan 78 megavat elektrik ithal ediyor.
500 megavattan fazla enerji açığı bulunan Doğu Afrika ülkesinde sık sık elektrik kesintileri uygulanıyor.