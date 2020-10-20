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Dünya Dün Trumpın duyurduğu pazarlık sonrası Sudan ABDye 335 milyon doları ödedi
AFRİKA

Sudan ile ABD pazarlığı: Sudan 335 milyon dolar ödedi

Dün Trump'ın duyurduğu pazarlık sonrası Sudan ABD'ye 335 milyon doları ödedi

Dün ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Sudan ile yaptıkları pazarlığı duyurmuştu. Trump'ın paylaşımında Sudan'ın 335 milyon dolar ödemesi karşılığında 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkarılacağı belirtilmişti. Sudan Maliye Bakanlığının bugün yaptığı açıklamaya göre söz konusu miktardaki paranın transferi gerçekleşti. Açıklamada, "Tazminat miktarını, öz kaynaklarımızla temin ettik. Altın ihracatından elde ettiğimiz gelirleri kullandık" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sudan Maliye Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkartmak adına talep ettiği 335 milyon doları transfer ettiklerini duyurdu.

"Müzakereler 1 yıldır sürüyordu"

  • Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, ABD'li terör kurbanları ve aileleri için Washington yönetiminin talep ettiği tazminat miktarının yatırıldığını bildirdi. Hamduk, 10 milyar doları aşkın tazminatı, bir yıldır yürütülen müzakereler sonucu birkaç yüz milyon dolara düşürdüklerini ifade etti.

"Altın ihracatından elde ettiğimiz gelirleri kullandık"

  • Sudan'ın içerisinde olduğu zor şartlar ve ağır ekonomik krize rağmen paranın nasıl ödendiğiyle ilgili sorular sorulduğunu belirten Hamduk, "Tazminat miktarını, öz kaynaklarımızla temin ettik. Altın ihracatından elde ettiğimiz gelirleri kullandık." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini ve ardından Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını duyurmuştu.

Trump'ın Sudan ile pazarlığı: Tazminat ödediklerinde Terörü Destekleyen Ülkeler listesinden çıkaracağız
DÜNYA
Trump'ın Sudan ile pazarlığı: Tazminat ödediklerinde Terörü Destekleyen Ülkeler listesinden çıkaracağız

" Sudan için büyük bir adım"

  • Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım." ifadesini kullanmış ve bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtmişti.

10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesi kararı verilmişti

ABD Yüksek Mahkemesi, 18 Mayıs’ta Sudan hükümetinin, 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarına ve yakınlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.

  • El-Kaide'nin bombalı saldırılarında 224 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmıştı. Olayın ardından, birçok kurban ve yakını ABD'deki eyalet ve federal mahkemelere başvurarak, saldırılardan dolayı Sudan hükümetini suçlamış ve tazminat talep etmişti.

ABD mahkemeleri, daha önce görülen davalarda, söz konusu saldırılarda Sudan'ın terör örgütü El Kaide ve örgüt lideri Usame Bin Ladin'e yardım ettiğine hükmetmişti.

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