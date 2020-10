Trump'ın Sudan ile pazarlığı: Tazminat ödediklerinde Terörü Destekleyen Ülkeler listesinden çıkaracağız

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini ve bu yapıldığında Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını duyurdu.

"Sudan 335 bin dolar ödemeye razı oldu"

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım." ifadesini kullandı.

"Sudan için büyük bir adım"

Trump, bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtti.