Trump'ın Sudan açıklaması Trump'ın Sudan ile pazarlığı: Tazminat ödediklerinde Terörü Destekleyen Ülkeler listesinden çıkaracağız ABD Başkanı Trump Sudan ile yaptığı pazarlığı Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Donald Trump yaptığı paylaşımda Sudan'ın 'ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini' bunun karşılığında Sudan'ın 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkarılacağını belirtti. Trump, bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi 19 Ekim 2020, 22:47 Son Güncelleme: 19 Ekim 2020, 22:55 AA