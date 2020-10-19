Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Trumpın Sudan ile pazarlığı Tazminat ödediklerinde Terörü Destekleyen Ülkeler listesinden çıkaracağız
AMERİKA

Trump'ın Sudan açıklaması

Trump'ın Sudan ile pazarlığı: Tazminat ödediklerinde Terörü Destekleyen Ülkeler listesinden çıkaracağız

ABD Başkanı Trump Sudan ile yaptığı pazarlığı Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Donald Trump yaptığı paylaşımda Sudan'ın 'ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini' bunun karşılığında Sudan'ın 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkarılacağını belirtti. Trump, bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini ve bu yapıldığında Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını duyurdu.

"Sudan 335 bin dolar ödemeye razı oldu"

  • Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım." ifadesini kullandı.

Trump'ın gergin gecesi, canlı yayında köşeye sıkıştı: Yaptırmış da olabilirim yaptırmamış da olabilirim
DÜNYA
Trump'ın gergin gecesi, canlı yayında köşeye sıkıştı: Yaptırmış da olabilirim yaptırmamış da olabilirim

Trump Twitter ve Facebook'a veryansın etti: Demokrat Partinin üçüncü kolu gibi çalışıyorlar
DÜNYA
Trump Twitter ve Facebook'a veryansın etti: Demokrat Partinin üçüncü kolu gibi çalışıyorlar

"Sudan için büyük bir adım"

Trump, bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtti.

Abone Ol Google News
Rakamlar güncellendi

Rakamlar güncellendi

Türkiye'nin bugünkü koronavirüs tablosu yenilendi.
Trumpın Sudan ile pazarlığı

Trump'ın Sudan ile pazarlığı

Tazminat ödediklerinde listeden çıkaracağız.
Galatasaray son dakikada yıkıldı

Galatasaray
son dakikada yıkıldı

Aslan, 45 dakika 10 kişi oynadığı mücadeleyi son dakikada kaybetti.
Zorlu geçecek

Zorlu geçecek

​​Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama.
57 ile yağış uyarısı

57 ile yağış uyarısı

Meteoroloji yarın için son tahminlerini açıkladı.
Akıncı değil Mankurt

Akıncı değil Mankurt

Kıbrıs'ta Türk nüfusu nasıl yüzde 68'den yüzde 18'e düştü?

11 hakim ve savcı ihraç edildi

11 hakim ve savcı ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararını verdi.

Canlı yayında<br> saldırı anı

Canlı yayında
saldırı anı

Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
23 günün özeti

23 günün özeti

27 Eylül'de başlayan çatışmaların kronolojisi.

Adana'da<br> hareketli dakikalar

Adana'da
hareketli dakikalar

Polis camı kırarak müdahale etti.
Ermenistan<br> Terter'i vuruyor

Ermenistan
Terter'i vuruyor

Pamuk fabrikasına 7 top mermisi atıldı.
Değiştirmemiz şart

Değiştirmemiz şart

Erdoğan, ​İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nin açılışında konuştu.
Koronadan kaçan<br>oraya yerleşiyor

Koronadan kaçan
oraya yerleşiyor

Nüfusu bir milyon kişi arttı, arazi fiyatları uçtu.
Dört milyon <br>kişiye müjde

Dört milyon
kişiye müjde

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.