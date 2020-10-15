Trump Twitter ve Facebook'a veryansın etti: Demokrat Partinin üçüncü kolu gibi çalışıyorlar!

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business kanalına telefonla bağlanarak ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

New York Post gazetesinin, Joe Biden'ın oğlunun yönetim kurulunda olduğu Burisma isimli Ukraynalı enerji şirketi ve Çin ile bağlarına ilişkin dün yaptığı haberden geniş şekilde bahseden Trump, hem Biden'ı hem de haberin paylaşılmasını kısıtlayan sosyal medya şirketlerini eleştirdi.

Trump, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın ordudan atıldığını ve işsiz kaldığını belirterek "Joe Biden yolsuzluğa batmış bir siyasetçi. Babası ABD Başkan Yardımcısı olduktan sonra Hunter milyonlarca dolar kazanmaya başladı. Babası da ona yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:46 Salgını hafife alıyorlardı: Hepsi koronavirüse yakalandı Koronavirüs salgınını küçümseyen açıklamalarda bulunan dünya liderlerinin testleri pozitif çıktı. Maske takan gazetecilerle dalga geçen Donald Trump son olarak rakibi Joe Biden'ın taktığı maske ile alay etmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalanmadan önce 'herkesle tokalaştığını' söylemişti. Koronavirüsü basit bir grip olarak gördüğünü söyleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da koronavirüse yakalanmıştı.



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Demokrat rakibinin de kendisi gibi araştırılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Biden da benim gibi (Rusya soruşturmasına bakan Özel Savcı Robert) Mueller'in yaptığı bir soruşturmadan geçerse, onun hakkında 24 saatte birçok şey bulurlar. Benim hakkımda hiçbir şey bulamamışlardı." değerlendirmesini yaptı.

"Medya, bu ülkede halkın düşmanı"

Hunter Biden'ın e-postalarının sızdırıldığı ve Joe Biden'ın Burisma ile ilişkisini ortaya koyduğu belirtilen haberi manşetlerine taşımayan ana akım Amerikan medyasının olayı "örtbas" ettiğini savunan Trump, söz konusu haberin paylaşılmasını kısıtlayan Facebook ve Twitter'a da tepki gösterdi.

Trump, "Twitter ve Facebook, hepsi de Biden'ın seçim kampanyasına büyük katkı sağlıyor gibi. Onlar Demokrat Partinin ve radikal sol hareketin üçüncü kolu gibi çalışıyor." dedi.

KORONAVİRÜS ABD medyası: Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var

Medyanın da söz konusu haberi başlıklara taşımak yerine arka sayfalara attığını savunan Trump, "Medya, bu ülkede halkın düşmanı." eleştirisinde bulundu.

Trump, bazı Avrupa ülkelerinde artan Kovid-19 vakalarına karşı yeniden sıkı önlemlere gidilmesine ilişkin, "Artık daha fazla karantina uygulamayacağız. Biz gayet iyi durumdayız." dedi.

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"Kendimi Süperman gibi hissettim"

Kovid-19 sürecinden çok şey öğrendiklerinin altını çizen Trump, virüse yakalanan oğlu Barron Trump'tan örnek vererek genç nüfusun virüse karşı daha güçlü bir bağışıklığa sahip olduğunu kaydetti.

Trump, kendisine hastalık sürecinde verilen antikor kokteylinden de övgüyle bahsederek "Bir gün içinde kendimi Süperman gibi hissettim ve hastaneden çıkmak istedim." ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF 14 ABD’nin en uzun TV dizisi olan The Simpsons, 32. sezonunda 2020 ABD seçimlerine yönelik atıflarda bulunduğu özel bir bölüm yayımlamaya hazırlanıyor. The Simpsons, bu senenin yaklaşan Treehouse of Horror bölümünü, Amerikan seçmenlerine Donald Trump'ı yeniden seçmemeleri için 50 neden sunarak 2020 seçimlerine ayırıyor. ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor. Daha önce corona virüs, facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü ve kripto parayı bilen dizi bu sefer ABD Başkanı adayı Donald Trump'a oy vermemek için 50 neden sıraladığı özel bölümüyle gündemde. Variety'nin yayımladığı bir fragmana göre, 18 Ekim'de yayımlanacak bu senenin bölümü, Homer Simpson'la birlikte sandığa gidecek. Homer oy kullanırken, genel seçime dahil bütün küçük yarışlarla ilgili kararını vermiş olduğu ortaya çıkıyor, en yüksek profillisi hariç: başkanlık seçimi. Küplere binen Lisa Simpson, babasının kararsızlığına karşı çıkıp şöyle soruyor: Son 4 yılda olan onca şeyi nasıl unutabildin? Ardından, Trump'ın Beyaz Saray'da son 4 yılında yaptığı en kötü eylemlerin bir listesi ekranda beliriyor. Listedeki maddeler Tim Cook'a Tim Apple demekten, demokrasiyi yok etmeye kadar uzanıyor. Liste, göçmen denetim merkezlerinde çocukların gördüğü muameleye atıfla Çocukları kafeslere koydu ve 2015'teki başkanlık kampanyasının açılış konuşmasını hatırlatarak Meksikalılara tecavüzcü dediyle başlıyor. Engelli muhabiri taklit etti üçüncü dünya ülkelerine hakaret etti, beyaz üstünlükçülere iyi insanlar dedi, ve yemin töreninin büyüklüğüyle ilgili yalan söyledi gibi maddelerin hepsi dahil ediliyor. Seçki ayrıca, Trump'ın 2016'da ve 2017'de yılda sadece 750 dolar gelir vergisi ödediğini ortaya çıkaran yeni bir New York Times haberine atıf yapıyor. Liste, üçüncü dönemini istiyor (ABD Anayasası'nın 22. Maddesi, bir başkanın hizmet edebileceği dönem sayısını ikiyle sınırlıyor), Rushmore Dağı Anıtı'nda yer almak istedi, ve en kötüsünü söylemedik bile maddeleriyle sonlanıyor. Bu senenin Treehouse of Horror bölümü, Cadılar Bayramı özel serilerinin 31'incisi ve şu anki 32. sezonun 4. bölümü olacak. ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın Trump'a oy vermemek için 50 neden sıraladı ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons, ABD seçimlerine az bir süre kala yayınlayacağı cadılar bayramı özel bölümünde ABD Başkanı adayı Donald Trump'a neden oy verilmemesi gerektiğini 50 maddede sıraladı.

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Kovid-19'a karşı aşıların yılbaşından önce dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin ise Trump, "Büyük olasılıkla dağıtacağız. İşin içine siyaset karışmamış olsaydı biz aşıyı seçimden önce hazır edecektik." yorumunda bulundu.

Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile epey bir süredir görüşmediğini kaydederek "Çünkü onunla görüşmek istemedim." dedi.