Sulu tarım alanı 1 milyon dekarı aşacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdür Vekili Başkanı Sait Kocabay, kurumun çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclis’inde anlattı. Kocabay, “Tamamı sertifikalı tohum amaçlı olarak gerçekleştirilen başta buğday olmak üzere, arpa, tritikale ve yulaftan oluşan hububat üretimimiz, 2019’da 288 kilogram verimle 280 bin ton iken, 2021’de yaşanan kuraklığa rağmen 283 bin ton olarak gerçekleşti. İşletmelerimizin yer aldığı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak belirlenen 24 çeşit buğday, 6 çeşit arpa, 3 çeşit tritikale ve 1 çeşit yulaf olmak üzere 34 çeşitte ürettiğimiz sertifikalı hububat tohumları 2019’da 169 bin ton, 2020’de 160 bin ton ve 2021’de 135 bin ton mahsul ülkemiz çiftçileriyle buluşturuldu. 2022’de çiftçilerimize 200 bin ton sertifikalı hububat tohumu satışı hedeflendi” bilgisini verdi.

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Sait Kocabay

DAMIZLIK ÜRETİMİ İKİ KAT ARTTI

Kocabay, “Ülkemiz yetiştiricilerine her yıl ortalama 10 bin baş olarak gerçekleştirilen damızlık koyun satışımız 2 kata yakın artırılarak ortalama 19 bin başa çıkarıldı. 2022 yılında 24 bin başa çıkarılması hedeflendi” dedi. İşletmelerinde 2009’da 210 bin dekar olan sulu tarım arazimiz 4 kattan fazla artışla 2021’de 940 bin dekara çıkarıldığının altını çizen Kocabay, “2021’de başlatılan ve devam eden yatırımlarla Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 105 bin dekar ve Karacabey Tarım İşletmesinde 5 bin dekar olmak üzere toplam 110 bin dekar arazinin 2023’te sulamaya açılması hedeflenerek toplam sulu tarım arazisi miktarının 1 milyon 50 bin dekara çıkarılması planlandı” ifadelerini kullandı.

130 BİN DEKARA ÇIKARMA PLANI

TİGEM’in ülke tohumculuğunun bitkisel üretimin bütün dallarında gelişmesi için özel sektör ve araştırma kuruluşlarının hizmetine sunduğunu ifade eden Kocabay, “Bu kapsamda, özel sektör tohumculuk firmaları iş birliğinde her yıl ortalama 100 bin dekar sulu tarım arazisinde patates, hibrit mısır, hibrit ayçiçeği, pamuk, pancar, sebze ve yem bitkileri gibi sertifikalı tohumların üretimi yapılıyor. 2022’de söz konusu alanın 130 bin dekara çıkarılması hedefleniyor” diye konuştu.

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