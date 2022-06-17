Süt ve süt ürünleri sektörünün yol haritası açıklandı: Verimlilikle 500 milyon dolarlık ihracatı katlarız

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), süt ve süt ürünleri sektöründe yol haritası olan ‘Politika Belgesi’ni açıkladı. SETBİR’in İtalyan Gıda Endüstrisi Federasyonu (FEDERALIMENTARE) ile Sivil Toplum Diyaloğu-VI Programı kapsamında yürüttüğü “Süt Değerlidir: Tek İhtiyacımız Kaliteli Süt” konulu Avrupa Birliği Projesi’nin kapanış toplantısı yapıldı. Proje kapsamında Türkiye’de çiğ sütün kalitesini iyileştirmek amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli politika önerilerini içeren “Politika Belgesi” kamuoyu ile paylaşıldı.

ÜRETİMDE DÜNYA 8’İNCİSİYİZ

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, Türkiye’nin süt üretiminde dünyada sekizinci, AB’de Almanya ve Fransa’dan sonra üçüncü sırada yer aldığına dikkat çekti. Coşkun, “Sanayicilerimiz, Avrupa'ya, Amerika'ya, Japonya ve Çin'e ihracat yapabilme yeterliliğine sahip. Teknoloji kullanım düzeyi ve teknik yeterlilik olarak Avrupa'dan, Amerika'dan aşağıda değil. Ancak maliyetlerin yüksek ve verimliliğin düşük olması en önemli sorunlarımız. Süt ve süt ürünlerinde kalite standartlarını iyileştirirsek, verimliliği artırırsak ve teşvik sistemimizi gözden geçirirsek, üretim miktarımızı ve 500 milyon dolarlık ihracatımızı çok daha yukarı çekebilme potansiyelimiz var” dedi.

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7 ÖNERİ DİKKATE ALINMALI

“Süt üretiminde doğru ve etkin teşvik, güçlü düzenleme ve denetim mekanizmasına ihtiyacımız var” diyen Coşkun Politika Belgesinde yer alan 7 öneriyi şöyle sıraladı”

“Çiğ sütte kayıt dışılık giderilmeli. Eğitim ile çiğ süt üreticilerinde bilinç artışı sağlanmalı. Çiğ süt kalitesi takibinde ve teşvik uygulamalarında kullanılan süt yağı ve proteini esaslı uygulama daha da geliştirilmeli. Antibiyotikli süt imha prosedürü yeniden gözden geçirilmeli. Büyük veri ortaklaşması altyapısı kurulmalı. Üretici örgütlerinin teknik personel çalıştırmalarına destek verilmeli. Çiğ süt toplama yetkisi düzenlenmeli.”

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok da 15 yıl önce 8 milyon ton olan süt üretiminin bugün itibariyle 23 milyon ton seviyelerde olduğunu söyledi. Demirok, "Kaliteli süte ihtiyacımız var. Enteral beslenme ürünleriyle ilgili olarak yüzde yüz dışarıya bağlıyız. Bunu yerli üretimde sağlamak veya yerli kaynaklarla bunu yapmak gibi de bir hedefimiz var” diye konuştu.

Antibiyotikli Süt Alım Fonu desteği verilsin

İsa Coşkun, çiğ süt tedarik zincirinin tüm bileşenlerinin dâhil olacağı şeffaf bir büyük veri havuzunun oluşturulmasının önemli olduğunun altını çizdi. Coşkun, “Büyük veri (Big Data) havuzu altyapısı kurulmalı ve üretici özelinde süt kalite takibi bu veri ortaklaşması sistemi üzerinden anlık olarak takip edilebilmeli. Bu sistem e-reçete, mezbaha kayıtları, süt kalite parametrelerine ait girdiler gibi süt kalitesini etkileyen tüm verilere, tüm paydaşların anlık olarak erişimine olanak vermeli. Ayrıca antibiyotikli süt imha prosedürlerinin tamamen değiştirilmesi ve ‘Antibiyotikli Süt Alım Fonu’ desteği oluşturulmasını öneriyoruz” diye konuştu.