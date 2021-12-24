Ekonomi Dövizdeki düşüş sonrası et ve süt fiyatlarında indirim bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dövizdeki düşüş sonrası et ve süt fiyatlarında indirim bekleniyor

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, "Sektörlerimizdeki yoğun rekabet de dikkate alındığında, döviz kurlarındaki gelişmelere bağlı olarak maliyetlerde ve fiyatlarda değişikliklerin olması kaçınılmazdır." dedi.

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Haber Merkezi AA
SETBİR: Dövizdeki düşüş sonrası et ve süt fiyatlarında indirim bekleniyor
Foto/arşiv

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, son dönemde döviz kurlarındaki düşüş öncesi gerçekleşen hızlı yükseliş ve dalgalanmaların, ham madde, ambalaj, enerji ve lojistik gibi sektörlerde fiyat artışına neden olduğunu söyledi.

Bu durumun da et ve süt sektöründe tarladan çatala kadar olan tedarik zincirinin her halkası açısından zorluklara neden olduğunu vurgulayan Coşkun, sektörlerin yapısı gereği süt ve et sanayicileri olarak maliyetlerdeki her artışı fiyatlara yansıtmanın her zaman mümkün olmadığını bildirdi.

Coşkun, döviz kurundaki yüksek artışların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik tedbirlerle geri çekildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Bunu, sektörlerimizin önünü görmesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Et ve süt sektöründe maliyetlerin büyük kısmının dövize dayalı olduğu göz önüne alınırsa kurlarda istikrarın kalıcı olması öngörülebilirliğin sağlanması açısından kritik önemdedir. Sektörlerimizdeki yoğun rekabet de dikkate alındığında, döviz kurlarındaki gelişmelere bağlı olarak maliyetlerde ve fiyatlarda değişikliklerin olması kaçınılmazdır."

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