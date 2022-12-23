Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih: Kayıpları telafi edelim

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasıyla ticari ilişkilerde yoğun bir trafik sürüyor. Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu dün İstanbul’da yapıldı. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği forumda konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih ise son ziyaretinden bu yana 3 yıl geçtiğini, İstanbul’a geldiğinden itibaren Türkiye’de gerçekleşen gelişmelerden etkilendiğini belirtti.

İSTANBUL KÜRESEL MERKEZ

İki ülke arasında kaybedilen vakit ile alakalı bir telafiye gidilmesi gerektiğini vurgulayan Falih, İstanbul’u küresel bir merkez haline getiren yeni havalimanının turizm ve iş dünyası açısından önemli olduğunu aktardı. Falih, “Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden yatırımcıların İstanbul’a gelmekten, vakit geçirmekten keyif aldığını biliyoruz” dedi.

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Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bölgenin iki en büyük ekonomisini temsil ettiğini ifade eden Falih, “İki ülke büyüyen ve gelişen yatırım bağlarını geliştiriyor. Bizler Türk şirketlerinin yaptığı yatırım ve katkılardan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin imalat alanında gerçekleştirdiği çalışmalardan etkileniyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’DEN ETKİLENİYORUZ

Falih, bugünkü forumun ileriye dönük yol haritasının oluşturulmasında önem arz edeceğini aktararak, “Kaybedilen vakit ile alakalı bir telafiye gitmeliyiz. Kovid sonrasında bizler buradaki müşterek faaliyetlerimizi iyileştirme ve hızlandırma noktasında bir teşvik hissediyoruz” dedi. İleriye dönük ortaklık yapılacak alanlara değinen Falih; otomotiv, turizm, sağlık, maden çalışmaları, havacılık ürünleri, savunma sanayisi alanlarında çeşitli ihtiyaçları ve fırsatları gözlemlediklerini vurguladı. Türkiye’nin imalat alanında gerçekleştirdiği çalışmalardan etkilendiklerini ifade eden Falih, iki tarafın da yatırımlar konusunda cesur olması gerektiğinin altını çizerek yatırımların önünü açmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

SUUDİLERE YATIRIM ÇAĞRISI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin en önemli gelişim alanlarından birisinin, finans sektörü olduğuna dikkat çekti. Suudi yatırımcıları piyasalardaki fırsatlardan yararlanmaya davet eden Bakan Nebati, “2021 yılında 3,7 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2022 yılı ocak-ekim döneminde 4,3 milyar dolara yükselmiş durumda. Bu memnuniyet verici ama hedeflerimize ulaşmamız için daha hızlı hareket etmemiz lazım. Ticaret hacmi bu duruşla çok kısa bir süre içerisinde 10 milyar dolara çıkacak. Bu rakamın da hızlı şekilde 30 milyar dolara yükseltilmesini hedefliyoruz” dedi.

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