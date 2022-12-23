Haksız zam yapanlara acımayız: Bakan Nureddin Nebati kararlılık mesajı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni yılla birlikte hem özel hem kamuda yapılan ücret artışlarının ardından yeni bir zam dalgasının başlayacağı yönündeki söylentilere karşı uyarılarda bulundu. Bu yıl 1 milyonu aşkın denetim yaptıklarını belirten Nebati, temelsiz zam yapanların üzerine gitmekte kararlı olduklarını söyledi. Bakanlığın saha denetim elemanlarının yılda ortalama 200 bin ile 250 bin civarında inceleme, denetim yaptığını belirten Nebati, bu yıl bir milyonu aştıklarını söyledi. Nebati, “Yılsonunda 1 milyon 100 bini aşmış olacağız” dedi.

O KESİMLERE SESLENİYORUM

Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi'nin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısı sonrasında sorularımızı cevaplandıran Nebati, kayıt dışılıkla güçlü mücadele mesajı da verdi. Nebati, “Gelir İdaresi Başkanlığı’mızın yaklaşık 1,5 milyar liralık teknolojik altyapısını yenileyecek adımlar atıyoruz. Kayıt dışıyla hayatını idame ettiren tüm kesimlere sesleneyim. Az vaktiniz kaldı. İlgili adımlarımızı atıyoruz” uyarısında bulundu.

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GAYRİMENKULE MERCEK

Gayrimenkule yönelik özgün bir modelin ayrıntılarını önümüzdeki dönemde paylaşacaklarını söyleyen Bakan Nebati, çalışmaların özellikle orta ve alt gelirli kesimin konuta erişimine yönelik bir destek üzerine olduğunu belirtti. Bir önceki konut kredisinde 105 bin mükellefi inceleyerek gereğini yaptıklarını söyleyen Nebati, “Buradaki çalışmamızı neticelendirmeden önce gayrimenkul piyasasını tamamen mercek altına aldık. Herhangi bir spekülatif veya manipülatif işlem yapan olursa tamamının bilgileri, kayıtları takibimizdedir. Çok sıkı takip ettik. Manipülasyona asla izin vermeyeceğiz. Herkesin verilerini izliyoruz” dedi.

DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

Önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan seçimlere rağmen Türkiye'nin bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğini ifade eden Nebati, bütçe açığının milli gelire oranı için Orta Vadeli Program (OVP)’de hedeflenen yüzde 3,4’ten daha iyi performansla yılı kapatmayı beklediklerini söyledi. Türkiye Ekonomi Modeli doğrultusunda bir yıllık performansa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nebati, “Enflasyon haricinde hedeflerimizin ötesindeyiz. Bizi bir tek yoran enflasyon. Bu ay inşallah yılsonundaki enflasyon hedefimiz olan yüzde 65 bandında yılı kapatmış olacağız” diye konuştu.

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MALİYETLER DÜŞÜYOR

Enerji fiyatlarında yaşanan düşüşe dikkat çeken Bakan Nebati, “Konteyner maliyetlerinin normalleşmeye doğru gidiyor olması, beklentilerin kırılması ve döviz fiyatlarındaki oynaklığın en aza indiği bir ortamda enflasyonla ilgili beklentimiz önümüzdeki yıl hızlı bir şekilde aşağı yönlü bir seyir izlemesi” dedi.

İş dünyasıyla martta Suudi Arabistan ziyareti

Suudi Arabistan ile gelişmekte olan ilişkilere de değinen Nebati, şunları kaydetti: “Biz de mart ayında iş dünyamız ile birlikte Suudi Arabistan’a giderek ilişkilerin hızlandırılması ve ivme kazandırılması noktasında adımlarımızı atmış olacağız. Sadece Suudi Arabistan’la değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve diğer ülkelerle de aynı şekilde iletişimimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Gerek İsrail’le olan normalleşme, Akdeniz’deki ülkelerle ve Avrupa Birliği’yle olan iletişimimiz önümüzdeki sürecin sadece Körfezle sınırlı olmadığını ve geniş kapsamlı olacağını gösteriyor.” Bölgede güçlenen ikili ilişkiler sayesinde kredi finansman desteğinin iyi olduğunu belirten Nebati, Körfez’den swap şeklinde değil depo hesabı şeklinde geldiğini söyledi.

Araçlarda ÖTV ve EYT konusu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomotivde şu anda bir ÖTV indiriminin gündemde olmadığını ve bakanlık olarak bir çalışma yapmadıklarını da söyledi. EYT ile ilgili Çalışma Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını belirten Nebati: “Bütçe tarafında güçlü olacağız. Bizim tarafımızda hangi tür destek gerekiyorsa vermeye, üretimin etkilenmemesi için de ilgili adımları atmaya hazırız.

KGF paketi haftaya

Hazine destekli KGF paketine ilişkin de konuşan Nebati, takvimin netleştiğini, toplamda 14 başlıkta olan KGF paketinin ayrıntılarını gelecek hafta paylaşacaklarını, ocak ayı itibarıyla kullanıma açmış olacaklarını ve kredilerin amacı dışında kullanılmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Yeni KGF paketi ile EYT kapsamında işverenlere kıdem tazminatı ödemesinde destek verilecek.