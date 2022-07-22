Ekonomi Suudi Arabistana halı ihracatı başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Suudi Arabistan’a halı ihracatı başladı

Türk halı sektörü Suudi Arabistan’a yeniden ihracat yapmaya başladı. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yönetim Kurulu Zeynal Abidin Kaplan, son yıllarda durma noktasına gelen Suudi Arabistan’a halı ihracatının iki ülke arasında gerçekleştirilen temasların ardından yeniden başladığına dikkat çekti.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Suudi Arabistan’a halı ihracatı başladı
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Türk halı sektörü Suudi Arabistan’a yeniden ihracat yapmaya başladı. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yönetim Kurulu Zeynal Abidin Kaplan, son yıllarda durma noktasına gelen Suudi Arabistan’a halı ihracatının iki ülke arasında gerçekleştirilen temasların ardından yeniden başladığına dikkat çekti.

ESKİ PARLAK GÜNLERE DÖNERİZ

Kaplan, “Önümüzdeki dönemlerde Suudi pazarlarında eski parlak günlerimize yeniden kavuşacağımıza inanıyor, yenilikçi ürünlerimizle bu pazardaki etkinliğimizi arttırmayı planlıyoruz” dedi.

Z. Abidin Kaplan
Z. Abidin Kaplan

İLK 6 AYDA 919 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Bu yılın ilk 6 ayında ise 148 ülkeye 919 milyon 584 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini kaydeden Kaplan, 2022 yılının ilk altı aylık sürecinde Türkiye genelinden gerçekleştirilen toplam 1 milyar 355 milyon dolarlık halı ihracatının yüzde 67,8’lik bölümünün Güneydoğu Anadolu’dan yapıldığını söyledi. Kaplan, “İlk altı aylık döneminde 148 ülkeye ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu.

Türk ürünleri görücüye çıkıyor

Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma fuarlara yansıyacak. Türk ihraç ürünleri ekimde Suudi Arabistan’da düzenlenecek fuarda görücüye çıkacak. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın geçen ay ziyareti sonrası “Yeni bir dönem, yeni bir gelecek” olarak nitelendirilen iki ülke ilişkileri kapsamında, Türkiye’den birçok iş adamı ve firma 25-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuara katılacak.

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