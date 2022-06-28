Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine ambargo kalktı

Veliaht Prens Selman’ın geçen hafta gerçekleşen Türkiye ziyaretinin sonuçları iki ülke ilişkilerinde hissedilmeye başlandı. DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy gelişmelere ilişkin Yeni Şafak’a konuştu.

GÜMRÜKTE PROBLEM KALMADI

Gürsoy, “Gümrükler ile ilgili bir problem kalmadı. İki ülke arasında açılan sınırlar ile ikili ticaret hızla artacak. Gümrüklerin açılmasıyla birlikte, ticaret hacmi daha önceki rakama ulaşacak hatta ilerleyen zamanlarda ise artarak daha üst rakamları görecektir” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın yerli sanayiyi, yerli üretimi ve sektörel çeşitlendirmeyi artırma planlarının bulunduğu 2030 vizyonunda Türk firmalarının önemli yer tutacağını belirten Gürsoy, şöyle konuştu:

Fatih Gürsoy

ARABİSTAN’IN 2030 VİZYONUNA KATKI

“2030 vizyonu çerçevesinde yapılması planlanan Neom sanayi şehri ve Cidde-Kızıldeniz Projelerine de Türk firmalarımız oldukça katkı sağlayacaktır. Başta inşaat ve müteahhitlik olmak üzere; ilaç, sağlık ekipmanları, gıda, tarım, hayvancılık, turizm ve eğlence, mobilya, makine ve ekipmanları, elektrikli cihazlar ve otomotiv gibi sektörlerde yüksek kabiliyete sahip olan firmalarımız etkin olacaktır.”

UNİCORN GİRİŞİM GELİYOR

Gürsoy, iki ülke arasında Apple, Microsoft, Facebook gibi unicorn girişimler oluşturulabileceğini belirtirken, Türkiye’nin öncü konumda olduğu fintech, dijital dönüşüm, e-ticaret, start-up ekosistemlerinde 1 milyar dolar geliri aşacak ortaklıklar kurulabileceğini söyledi. Unicorn ortaklıklar hakkında da konuşan Gürsoy, “Türk-Suudi ortaklığında milyar dolarlık gelir kazanan fark yaratacak unicorn bir ortaklığa da girişebiliriz. Savunma sanayimizde ilerlediğimiz yolu Suudlu dostlarımız ile paylaşıp yalnızca ticaret değil, teknoloji transferi ve savunma sanayi alanında da ortaklıkların gelişiminde önemli iki partner olabiliriz” dedi.

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İhracat 3,5 milyar doları aşacak

Fatih Gürsoy, iki ülke ilişkilerinin zirve yaptığı dönemde Türkiye’den Suudi Arabistan’a yıllık 3,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını hatırlatarak, ”Son yıllarda 180 milyon dolara kadar düşmüştü. Normalleşme ile birlikte bu rakamın yeniden yakalanması, hatta aşılması bekleniyor” diye konuştu.

Ticarette yeni ortaklık yolda

Suudi Arabistan'ın son yıllardaki üretim ve yatırım odaklı yaklaşımının, iki ülke iş dünyası için birbirini tamamlayıcı bir yapıda olduğunu belirten Gürsoy, "DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi olarak, gerek Odalar Federasyonu gerek Riyad, Cidde ve Suudi Arabistan'ın diğer ticaret ve sanayi odaları, Suudi Arabistan Yatırım Otoritesi, Tanıtım Ajansları, Serbest Bölge Otoriteleri gibi çeşitli iş örgütleri ile ortaklıklar yaparak, iş dünyalarımızın karşılıklı kazancı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.