TAG taksideki vergi kaybını önleyecek

Paylaşımlı yolculuğun şu an için Karayolları Trafik Kanunu’nun 87’inci maddesinde tanımlanan “hatır taşımacılığı” kapsamında gerçekleştiğini ifade eden Öktem, şunları söyledi: “Bu madde diyor ki; İnsanlar yolculuklarını başkalarıyla paylaşabilir, bu ticari faaliyet kapsamına girmez. Bununla ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2012 tarihinde aldığı bir karar var. Bu kararda hatır taşımacılığı karşılığında tarafların mutabık kalacağı bir ücret de alınabilir deniliyor. Biz henüz Martı olarak TAG’da daha bir kuruş gelir elde etmedik. Ciddi bir yatırım yapıyoruz ve bunu, ülkemizin ulaşım sorununun çözülmesi ve vatandaşlarımızın çağdaş, güvenli, sürdürülebilir bir ulaşım alternatifine kavuşmaları için yapıyoruz. Dünyanın her yerinde bu tip sorunlar ve ulaşım problemleri Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği ile çözülüyor ve çözüldü. Biz yakın zamanda bu yönetmeliğin devreye alınacağını ve tüm sorunların bu yönetmelik ile ortadan kalkacağına inanıyoruz.”

Yönetmelikle birlikte 3 ana konunun düzenleneceğinin altını çizen Martı TAG Kurucusu, “Birincisi taksicilik sistemindeki vergi kaçağını ortadan kaldırıyor olması. Çünkü her paylaşımlı yolculuk dijital olarak kayıt altına alınmış oluyor. Elektronik fatura kesiliyor ve haliyle vergisi otomatikman beyan edilmiş oluyor. İkinci büyük değişim ise işsizlik sorunuyla mücadele etmesi. Çünkü aracı olan iş değiştiren veya işsiz kalan insanlar koşulları uygun ise 1 gün içerisinde para kazanabilir hale geliyor. Bu büyük bir istihdamın kapısını aralıyor. Üçüncüsü de şu an taksilerdeki en büyük problemlerden biri olan güvenlik sorununu çözmesi. Şu anda taksileri kimin kullandığı belli değil. Vardiyayla sürekli el değiştiren bir yapı var. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği çıktıktan sonra her türlü bilgi ve konum paylaşılmak zorunda olduğu için güven içinde seyahat edecekler. Bu şekilde adli vaka olayları düştüğü gibi vakaları çözme olasılığı da yükseliyor” ifadelerini kullandı.