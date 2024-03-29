1,3 milyar TL yatırımla yeni mağazalar açacak

Ziylan Grubu’nun öncü markası Flo; yurt içinde ve yurt dışında mağaza sayısını artırarak büyümeyi hedefliyor. İstanbul’da düzenlenen basın sohbet toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Flo Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, bu yıl 1,3 milyar TL yatırım yapmayı planladıklarını belirtti. Gökyıldırım, “Teknoloji tarafında ise kaslarımızı daha güçlendirmek için 519 milyon TL’lik bir yatırım planımız var. 2024 ciro hedefimiz ise 57,2 Milyar TL” dedi.





DOĞRU STRATEJİLERLE BÜYÜMEYE DEVAM

Mağaza konseptlerini yenilemeye ağırlık verdiklerini belirten Gökyıldırım, “Türkiye, İtalya ve Çin’deki tasarım ofislerimizde ürünlerimizi tasarlıyoruz. Sahip olduğumuz çok kanallı, çok markalı yapımızın bize kazandırdığı hareket kabiliyeti ile büyümeye devam ediyoruz” diye konuştu. Yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerine verdikleri doğru yanıtlar sayesinde global müşterilerinin de teveccühü ile karşılaştıklarını belirten Gökyıldırım, “Bugün 3 kıtada 30 ülkede 800’ü aşkın mağazamızla yaygınlaşan global operasyonlarımızı sağlıklı bir şekilde büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Flo mağazalarımızın yanı sıra, yaklaşık 200 mağazaya ulaşan Türkiye’nin sneaker ve giyim zinciri In Street ile perakendecilik faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Monobrand mağazacılık tarafında da Lumberjack, Nine West ve Reebok mağazalarımızla operasyonlarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.





NESİLLERİN ADIMLARINA EŞLİK EDİYOR

e-ticaret ve toptan satış kanalları sayesinde yurt dışında büyüdüklerine dikkat çeken Gökyıldırım, şu bilgileri verdi: “E-ticaret kanallarımızın yanı sıra yurt dışında 20’den fazla ülkede global ve lokal pazaryerlerine entegre olarak online satış çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaklaşık 70 ülkede toptan satış faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’de nesillerin adımlarına eşlik ettiğimiz doğrudan kendi markalarımız olan Lumberjack, Kinetix ve Polaris ile müşterilerimizle buluşuyoruz."



