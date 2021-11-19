Ekonomi Tamamını sattık Dünyadan talep artıyor bu yıl rekor ciro olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Tamamını sattık': Dünyadan talep artıyor bu yıl rekor ciro olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, bor ihracatı açısından 2021 yılını rekorla kapatmayı planladıklarını belirterek "2,6 milyon ton civarında üretimimizin tamamı satılmış vaziyette. 1 milyar doları aşan da ciromuz olacak, ki bu geçmişle kıyaslandığında çok ciddi bir başarı." dedi.

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Haber Merkezi AA
Tamamını sattık: Dünyadan talep artıyor bu yıl rekor ciro olacak
Türkiye'nin bor ihracatında bu seneyi rekorla kapatması bekleniyor.

Trabzon'da çeşitli programlara katılan Prof. Dr. Kalaycı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olduğunu söyledi. Kalaycı, Türkiye'nin dünya bor pazarında yüzde 60 civarında paya sahip olduğuna dikkati çekerek "Cenabıhak, boru bizim topraklarımıza vermiş, bizim de bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz, katma değerli ürün haline getirmemiz ve dünyaya bu şekilde satmamız gerekiyor." diye konuştu.

"1 kilogram bile boşta ürünümüz yok, tamamını sattık"

Borun katma değerini yükselmek için çok ciddi çalışmalar yapıldığına işaret eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Başlangıcında hammadde olarak ihraç edilen bor, daha sonra ara ürün olarak ihraç edilmeye başlandı. Şimdi de hükümetimiz 2022 yılı sonunda katma değeri daha yüksek, tonu 30 bin dolar civarında olan Bor Karbür fabrikamızı faaliyete geçirecek ve o şekilde ihraç etme imkanımız olacak. Ferrobor ihalemizi Eti Maden İşletmemiz yaptı. Yine 2022 yılı sonunda bu tesisimizi de hizmete almış olacağız."

  • Kalaycı, Türkiye'nin bor ihracatına ilişkin de "Bu yılı rekorla kapatmayı planlıyoruz. 1 kilogram bile boşta ürünümüz yok, tamamını sattık. 2,6 milyon ton civarında üretimimizin tamamı satılmış vaziyette. 1 milyar doları aşan da ciromuz olacak, ki bu geçmişle kıyaslandığında çok ciddi bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

Bordan 1 milyar dolar
EKONOMİ
Bordan 1 milyar dolar

Kalaycı'dan araştırmacılara çağrı

Prof. Dr. Şeref Kalaycı, bor konusunda daha gidilecek çok mesafe ve pek çok çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak "Üniversitelerdeki hocalarımızın da bu çalışmalara katkı vermesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki üniversitelerde çok sayıda maden, metalurji ve kimya mühendisliği fakülteleri, bölümleri bulunduğuna dikkati çeken Kalaycı, "Hocalarımızın borla ilgili çalışmalara katılmalarını istiyoruz. Kapımız hepsine açık, buyursunlar gelsinler, tesislerimizde misafir edelim. Çalışmalarını bize sunsunlar, biz de o çalışmalara maddi, manevi her tür desteği verelim. Çünkü ülkemizin de buna ihtiyacı var." dedi.

Bakan Dönmez: Maden ihracatımız 2021'in ilk 9 ayında 4,38 milyar dolara yükseldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla video konferansla görüştü: Enerji Bakanı bor madeninden üretilen dezenfektanı tanıttı
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Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
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Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde Bu kadar yakın olmamanız lazım birbirinize. Kaç metre var aranızda. En az 1.5 metre olmalı diyerek sosyal mesafe uyarısında bulundu.
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Bakan Çavuşoğlu'nun Bakanlığımızın en büyük odası burası yanıtı karşısında gülümseyen Erdoğan, Sen yeni inşaatı istiyorsun. Sen yerim dar diyorsun yani ifadelerini kullandı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise bor madeninden üretilen el dezenfektanını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıttı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gerçekten söylediğiniz şu dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım. Bundan bize de bir gönderin\" şeklinde konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla video konferansla görüştü: Enerji Bakanı bor madeninden üretilen dezenfektanı tanıttı
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