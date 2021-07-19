Bordan 1 milyar dolar

Türkiye, bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirerek rafine bor ihracatında bu yıl rekora koşuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021 için “1 milyar dolarlık ihracat geliri elde etmeyi hedefliyoruz” dedi. Enerji Bakanı Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada Türkiye’nin madencilik sektörünün temel taşlarından olan Eti Maden’in dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 73’ü ve bor üretim kapasitesinin ise yaklaşık yüzde 48’ine sahip olduğunu belirtti.

PAZAR PAYIMIZ YÜZDE 62

Dönmez, Türkiye’nin küresel bor pazarında savunma, cam, tarım, seramik, deterjan ve diğer sektörlerde talep edilen geleneksel bor ürünlerinin tamamını üretebilir durumda olduğunu belirtti. Türkiye’nin dünya bor pazarındaki payının yüzde 62 seviyesine ulaştığını belirten Dönmez, “Ana rakibi bu dönemde Eti Maden ile rekabet edemez bir pozisyona gelmiştir” dedi. Dönmez, Eti Maden tarafından 2020 yılının ilk 6 ayında 828 bin ton, yıl sonunda ise 1 milyon 738 bin ton rafine bor ürünü satışı gerçekleştirdiğini belirtti.

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YÜZDE 97 İHRACAT

Dönmez, “Eti Maden bu yılın ilk 6 ayında tarihi bir rekorla yaklaşık 1 milyon 360 bin ton rafine bor ürünü satışına ulaştı. 2021 yılı genelinde ise yaklaşık 2 milyon 500 bin ton bor satışı ile 1 milyar dolar satış geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Eti Maden’in söz konusu satışlarının yaklaşık yüzde 97’si ihracat gelirlerinden oluşuyor. Böylece ülkemizin cari açığına da önemli bir katkı sunmuş oluyoruz” şeklinde konuştu. Dünya bor pazarının yaklaşık yüzde 62’sine hakim olan Türkiye, 2020 yılında sadece Çin’e 700 bin ton bor ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye, bu madenin işlenmesi sürecinde de AR-GE çalışmalarına hız vermiş durumda.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

İŞLENİRSE DEĞERİNE DEĞER KATIYOR

Bor madeninde dünya ülkeleri arasında aslan payına sahip olan Türkiye’nin toplam rezervinin 3,3 milyar ton civarında olduğu öngörülüyor. Türkiye’den sonra Amerika, Rusya ve Güney Amerika bor rezervi alanında önde gelen ülkeler olarak öne çıkıyor. Kullanım alanı oldukça geniş olan bor madeni, kullanım alanlarının geniş olması sebebiyle birçok endüstri alanında kullanılıyor. Topraktan çıktığı haliyle satıldığında tonu 150 dolar olan bor madeninin, işlendiği takdirde değeri ton başına 1,5 milyon dolara kadar yükselebiliyor. İşlenen bor karbür tank zırhı ve helikopter koltuk zırhı yapımında da kullanılıyor. Çelikten 2 kat dayanıklı 3 kat hafif olması sebebiyle tercih ediliyor.

OYNAT 01:11 Bakan Dönmez'den doğal gaz keşfi açıklaması: 540 milyar metreküp 10 yılın üzerinde Türkiye'ye yetiyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, doğal gaz keşiflerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Şu anda 540 milyar metreküp rezervimiz var. Türkiye'nin ortalama 50 milyar metreküp civarında bir tüketimi var. 10 yılın üzerinde teorik olarak yetiyor. Bu dışarıdan almayacağımız anlamına gelmiyor. Bu sahada 25-30 yıllık bir üretim planı yapıyoruz. Bugünkü verilerle yüzde 30-35 civarında gaz ihtiyacımızı karşılayacağını söyleyebiliriz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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