Ekonomi Tarım Krediden 31 Aralık öncesi borçlar için yapılandırma imkanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım Kredi'den 31 Aralık öncesi borçlar için yapılandırma imkanı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), 31 Aralık 2020 tarihi ve öncesi vadeli kredi borcu bulunan ortaklara tek seferde veya taksitlendirme suretiyle yapılandırma imkanı sağladı.

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Haber Merkezi AA
Tarım Krediden 31 Aralık öncesi borçlar için yapılandırma imkanı
Foto/arşiv

Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Kredi, sağladığı ayni ve nakdi kredilerle üreticilerin yanında yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli borcu bulunan ortaklar, 30 Eylül'e kadar başvurmaları halinde, yapılandırmadan taksitlendirme veya tek seferde ödeme suretiyle yararlandırılacak.

Bu çerçevede 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli kredi borçlarının tek seferde ödenmesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamı silinecek.

Yapılan düzenleme ile taksitlendirmeden yararlananların ise 2017 ve daha eski vadeye ait kredi alacaklarındaki temerrüt faizinin tamamı silinecek ve bu kapsamda hesaplanacak yeni borç tutarı, hiç peşinat ödenmeksizin 24 aya kadar, yüzde 10 peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar taksitlendirilecek.

Ayrıca 2018-2020 vadeli kredi alacaklarının taksitlendirilmesi halinde, yapılandırma tarihindeki borç tutarı, yüzde 10 peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar taksitlendirilecek.

Taksitlendirilen alacaklara faiz işletilmeyecek. Yine taksitlerin vade tarihleri arasında azami 1 yıl olacak ve taksit tutarları ise eşit şekilde ödenecek.

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