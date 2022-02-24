Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığından buğday yetmeyecek iddialarına yanıt Hasat dönemine kadar bir eksiklik olmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığından 'buğday yetmeyecek' iddialarına yanıt: Hasat dönemine kadar bir eksiklik olmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan "Türkiye’nin hasat zamanına kadar yetişebilecek buğdayı olmadığı bilgileri geliyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde; gerek Toprak Mahsulleri Ofisi gerek lisanslı depolar dahil özel sektörün mevcut stokları dikkate alındığında başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir eksikliğin olmayacağı öngörülmektedir." denildi.

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Haber Merkezi DHA
Tarım ve Orman Bakanlığından buğday yetmeyecek iddialarına yanıt: Hasat dönemine kadar bir eksiklik olmayacak
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeler ve bunun uluslararası hububat ve gıda piyasaları üzerindeki muhtemel etkilerinin yakından takip edildiği belirtilerek, "Son günlerde, söz konusu gelişmelerin, buğday başta olmak üzere ülkemizin gıda tedarikinde sıkıntılara yol açacağı yönünde değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. Başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Karadeniz havzasında bulunan ülkeler, dünya hububat ticaretinde önemli konumda bulunmakta olup, ülkemize sağladığı lojistik avantaj nedeniyle de bu bölge ile olan ticaret hacmi günden güne artış göstermiştir. Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde; gerek Toprak Mahsulleri Ofisi gerek lisanslı depolar dahil özel sektörün mevcut stokları dikkate alındığında başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir eksikliğin olmayacağı öngörülmektedir" denildi.

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Ayrıca başka ülkelerden de hububat arzı imkanlarının mevcut olduğu vurgulanarak, "Her ne kadar Rusya ve Ukrayna ülkemizin hububat tedarikinde son yıllarda ağırlık kazanmış olsa da uluslararası hububat ticaretinde diğer ihracatçı ülke ve menşelerden de hububat arzı imkanları mevcuttur. Bunun yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yürütülen un ve yem regülasyonu çalışmaları devam etmektedir. Sonuç olarak 2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda her türlü hazırlığı mevcut olup ülkemiz gıda piyasalarında sağlanmış olan istikrarın korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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