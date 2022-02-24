Buğday üretimimiz tüketimi karşılıyor: ​Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye buğday sıkıntısı çekmez​

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna çekişmesinden kaynaklı ekmeklik buğday sıkıntısı çekeceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Türkiye’de yılda 18-20 milyon ton buğday üretiliyor. Tüketim de bu miktara yakın. Rusya ve Ukrayna’dan ithal ettiğimiz buğdayı ise işleyip ihraç ediyoruz.

İthal edilen bu buğday, işlenip un ve makarna olarak ihraç ediliyor. Olası bir savaşta yaşanacak tedarik sorununa karşı firmalar ve TMO’nun elinde yeterli stok da bulunuyor.

Türkiye dünyada en fazla un ve bulgur ihracatı yapan ülke konumunda bulunurken, makarna ihracatında ise İtalya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin ithal ettiği buğday, işlenerek katma değere dönüşüyor ve ülkesine ihraç ediliyor.

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Türkiye geçtiğimiz yıl yaklaşık 7,5 milyon ton buğday ithal ederken, söz konusu buğdayın yüzde 66'sını Rusya, yüzde 18'ini ise Ukrayna'dan aldı. 2021'de 3 milyon ton un ihracatı yapan Türkiye, 1,1 milyar dolarlık gelir elde etti.

ÜRETİMİN FAZLASI İHRACATA GİDİYOR

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, iç pazarda her yıl 18-20 milyon ton arasında buğday üretildiğini ve tüketimden kalan fazlalığın un, buğday, makarna gibi ürünlerle ihraç edildiğini dile getirdi.

Eren Günhan Ulusoy

Yaklaşık 2 ay sonra hasat döneminin başlayacağı bilgisini paylaşan Ulusoy, yakın pazarlardan buğday ihtiyacının karşılanabileceğini belirtti. Ulusoy, “AB, Kuzey Amerika, Kanada ve yakın Asya ön plana çıkıyor. AB pazarı yeterli değil. Kuzey Amerika ve Kanada da lojistik ve navlundan ötürü uzak. Kazakistan gibi yakın Asya pazarlara yönelebiliriz” dedi.

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BU YIL İYİ REKOLTE VAR

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması durumunda tüm sektörlerde olduğu gibi tahıl piyasaları üzerinde hem tedarik hem de fiyatlar üzerinde olumsuz etkiler yaşanabileceğini aktaran Eren Günhan Ulusoy, “Şu aşamada tahıl kıtlığı ve stokçuluğun söz konusu olduğunu söylemek mümkün değil” dedi. TÜİK verilerine göre Türkiye, 2019’da 19 milyon, 2020’de 20.5 milyon ton buğday üretti. 2021 yılında da 17,7 milyon ton buğday üretimi olduğunu aktaran Ulusoy, bu sezon yağışlardan dolayı rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini anlattı.

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