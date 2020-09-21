​Tarıma destek 120 milyarı aştı: Tarım bankacılığı konsepti ​özel imkanlar ve kredi kolaylığı sunuyor ​

Türk bankacılık sektörü, temmuz sonu itibarıyla tarım alanında faaliyet gösteren şirketlere kredi desteğini geçen yılın sonuna göre yaklaşık 14 milyar lira artırdı. Böylece tarım sektörünün toplam kredi stoku 121 milyar 832 milyon liraya çıktı. Özellikle tarım bankacılığı konsepti ile çiftçilere özel imkanlar ve kredi kolaylığı sunan bankalar, tarım sektörünün ihtiyaçlarını ve sezonluk nakit akışını göz önünde bulundurarak farklı ürünlerle çiftçinin yanında olmayı sürdürüyor. Bankalar, üreticilerin mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide, yem ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamak için çiftçilere ve firmalara ön ödemesiz, hasatta ödeme ve esnek ödeme gibi kredi imkanlarının yanı sıra anlaşmalı üye iş yerlerinden alımlar için özel kredi kartları da sunuyor.

BDDK verilerine göre, 2019 sonunda 107 milyar 834 milyon lira olan Türk bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı bakiyesi, bu yılın temmuz sonunda 121 milyar 832 milyon liraya ulaştı. Böylece sektörün tarım kredi bakiyesi, 7 aylık dönemde 13 milyar 998 milyon liralık artış gösterdi.

258 MİLYAR TL KREDİ KULLANDIRDIK

Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, 2010-2020 döneminde tarımsal üretime yönelik olarak kullandırdıkları kredilerin miktarının 258 milyar TL'yi, kredi kullandırdıkları üretici sayısının ise 4,5 milyon kişiyi aştığını belirterek, "Ağustos sonu itibarıyla kredileri devam eden 685 bin üreticimiz ve 73,4 milyar TL'nin üzerinde kredimiz var. Bu kredilerin yüzde 33'ü yatırım kredilerinden, kalan kısmı ise işletme kredilerinden oluşuyor" dedi.

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300’DEN FAZLA TARIMSAL ÜRÜNE KATKI

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak da, şu anda Türkiye’de üretilen ve ekonomik değeri olan 300’den fazla tarımsal ürüne finansal destek sağladıklarını aktardı. Koçak, özellikle küresel salgın döneminde önemi bir kez daha gözler önüne serilen tarım sektörüne, iş yaptıkları tüm tarım paydaşları ile ortaklaşa olarak katkı sağlayarak üreticinin sırtındaki yükü bir nebze de olsa omuzladıklarını ifade etti. Anlaşmalı iş yeri adedinin yaklaşık 17 bin civarında olduğunu, gübre, ilaç, yem, tohum, akaryakıt gibi en önemli girdi kalemlerinde sektörün tüm paydaşları ile iş birliği yaptıklarını anlatan Koçak, bu açıdan bakıldığında Üretici Kart’ın adeta 600 bin üyeli bir kooperatif gibi üyelerine alışverişlerde çok önemli avantajlar sağladığını kaydetti.