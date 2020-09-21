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Ekonomi Tek tıkla yatırım Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı
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​Tek tıkla yatırım: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ​açıkladı

Tek tıkla yatırım: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından verilen 241 farklı destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını açıkladı. Varank, “Devlet destekleri bilgilerini tek bir platformda toplayan ‘www.yatirimadestek.gov.tr’ internet sitesi yayın faaliyetine başladı” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını belirterek, "Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik" ifadesini kullandı. Varank, “Devlet destekleri bilgilerini tek bir platformda toplayan www.yatirimadestek.gov.tr adresli internet sitesi yayın faaliyetine başladı” dedi.

Mustafa Varank

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TEŞVİK ROBOTU DEVREDE

Devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri tek çatı altında toplayan sitenin yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin hizmetine sunulduğunu belirten Varank, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tıkla ulaşabilirsiniz” dedi.

Siteyi ziyaret eden yatırımcılar, internet sitesinde yer alan teşvik robotunu kullanarak, yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvikleri hakkında da bilgi sahibi alabiliyor. Yatırım teşviklerinin hesaplamalarını yaparak teşviklerin sunduğu tüm avantajları görebiliyor.

AKILLI ALGORİTMA TEKNİĞİ

Kalkınma ajanslarına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten yatırım destek ofisleri, sitede bulunan ‘soru-cevap’ kısmında yatırımcıların merak ettikleri soruları yanıtlıyor. Böylece yatırımcının yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için yararlanabilecekleri tüm devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyacakları danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanıyor. Aranan desteğe en kısa sürede ulaşılabilmek için arama motorunda gelişmiş bir akıllı algoritma tekniği kullanıldı. Bu sayede, sitede yer alan arama kutusuna destek programı adı, konusu, kurum adı gibi anahtar kelimeler girildiğinde destekler listeleniyor.

81 İL’E KOLAY ERİŞİM

  • Kalkınma ajanslarına bağlı olarak 81 ilde faaliyetlerini yürüten Yatırım Destek Ofisleri (YDO), sitede bulunan “Soru-Cevap” kısmında yatırımcıların sorularını yanıtlayacak. Böylece yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için yararlanabilecek tüm devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyulacak danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanacak.

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