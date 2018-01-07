Taşeronda son başvuru tarihi açıklandı

Taşeron işçiler için başvuurlar devam ediyor

Taşeron işçilerin kadro başvuruları devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kritik bir uyarı yayınladı.

1 milyona yakın işçiyi ilgilendiren başvurularla ilgili yapılan açıklamada "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak'tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır" denildi.

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin heyecanla beklediği kadro başvuruları 2 Ocak'tan itibaren alınmaya başladı. Taşeron işçilerin son başvuru tarihi de 12 Ocak 2018 olarak belirlenmişti.

Taşeron işçiler, çalıştıkları kuruma dilekçe formu ve istenen belgeler ile başvuruda bulunacak. Aşağıdaki başvuru formları doldurularak çalışılan kuruma teslim edilecek ve yapılan başvurular komisyonlar tarafından kabul edilecek.

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Taşeronların yapması gerekenler

= Taşeron işçiler, istihdam edilecekleri (kadroya geçecekleri) kurumlara başvuru yapacak.

= İşçilerin bilgileri, başvurdukları idareler tarafından elektronik ortama aktarılacak ve sınav süreci başlatılacak.

= Sınav soruları, çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek

= Sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak şartı aranacak

= Geçiş süreci 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.