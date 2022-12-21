Ekonomi Tayfun seri üretime geçiyor Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
SAVUNMA SANAYİ

Tayfun seri üretime geçiyor: Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda 25 farklı projeye ilişkin kararlar alındı. Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin seri üretimine karar verildi. Menzili 560 kilometreden 1000 kilometreye çıkarılacak Tayfun, Yunanistan’da gündem olmuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tayfun seri üretime geçiyor: Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, basına kapalı yapıldı. Toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlerine yenilerini eklemeye yönelik konular görüşüldü ve 25 farklı projeye ilişkin kararlar alındı. Buna göre, Türkiye’nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verildi. Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine karar verildi.

BAĞIMSIZ SANAYİ MUTLAK GEREKLİLİK

İlk deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Kızılelma’da gelinen son durum ile İHA’lara yeni kabiliyetler kazandırılması konusu değerlendirildi. Ayrıca MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8. gemilerin tedariki de toplantıda ele alındı. Toplantıda, savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu vurgulandı.

BÜYÜK ATILIM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

  • Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “F-16’larımızın modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemleri, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, ekipman ve teçhizatlar, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik çeşitli projeler de karara bağlanmıştır. Türkiye Yüzyılı’nda her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de büyük bir atılım gerçekleştirilecek, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığımız devam edecektir.”

YUNANİSTAN’I KORKUTUYOR

Savunma alanında önemli başarılardan biri olan Tayfun füzesi, sahip olduğu menzil nedeniyle oldukça uzak bir noktadan bile tam isabet gücüne sahip. Erdoğan, füzeyle ilgili açıklamasında 561 kilometre menzili olan 1000 kilometreye çıkarılacağını söylemişti. Erdoğan, “561 kilometre Yunanları tamamen Atina bunun menzili içinde diye ürkütmeye başladı, kırmızı alarm verdiler” demişti.

Bulgar Başkan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Milli Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile bir araya geldi. Görüşme Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde yapıldı.

Kızılelma ailesi: 20 yıl hayalini kurduk
EKONOMİ
Kızılelma ailesi: 20 yıl hayalini kurduk
Zoraki sarılma

Zoraki sarılma

​İmamoğlu Akşener ile verdiği pozun benzerini Kılıçdaroğlu'yla da verdi ancak CHP'lilerin 'öfkesi' dinmedi.
0,5lerin isyanı

0,5'lerin isyanı

​Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor.
Asgaride uzlaşma çıkmadı

Asgaride uzlaşma çıkmadı

​İşçi tarafının teklifi 9 bin lira.
Tayfun seri üretime geçiyor

Tayfun seri üretime geçiyor

​Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Yunanistan yine tahrik peşinde

Yunanistan yine tahrik peşinde

​NATO uçuşunda radar kilidi attılar.
Öğrenciler yapay zekâ ile okullu olacak

Öğrenciler yapay zekâ ile okullu olacak

​'Tek bir çocuğu bile kaybetme lüksümüz yok'

Tramvay raydan çıktı

Tramvay raydan çıktı

​Kazada 4 yolcu yaralandı.
Koca Yusuflar döndü

Koca Yusuflar döndü

​Yardım ve tahliye için Ukrayna'daydı.
Fiyatlar yüzde 30 arttı

Fiyatlar yüzde 30 arttı

​Zam öncesi asgari ücret fırsatçılığı.
Görücüye çıktı

Görücüye çıktı

​Merakla beklenen model baştan aşağı yenilendi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.