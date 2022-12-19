Kızılelma ailesi: 20 yıl hayalini kurduk

Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, 14 Aralık'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi ve 18 dakika süren ilk uçuşu ile Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı. Bu uçuşa ilişkin Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde kutlama yapıldı ve Baykar çalışanları Bayraktar Kızılelma'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAYKAR AİLESİYLE BİRLİKTE KUTLAMA

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "20 yıldır hayalini kurduğumuz Kızılelma'nın ilk uçuşunu Baykar ailesi ile birlikte kutladık." ifadelerini kullandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da "Genç ve dinamik ekibimizle yapacak çok işimiz, yürüyecek uzun bir yolumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

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Selçuk Bayraktar

TÜRKİYE'NİN CAYDIRICILIĞINDA ÇARPAN ETKİSİ YAPACAK

Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı

Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. Kızılelma, 6 ton kalkış ağırlığına sahip olacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

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