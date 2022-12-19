Ekonomi Kızılelma ailesi 20 yıl hayalini kurduk
SAVUNMA SANAYİ

Kızılelma ailesi: 20 yıl hayalini kurduk

Baykar çalışanları, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın 14 Aralık’ta başarıyla gerçekleşen ilk uçuşunu kutladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 20 yıldır Kızılelma’nın hayalini kurduklarını söyledi. Çalışanlar 2 uçağın etrafında toplanarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızılelma ailesi: 20 yıl hayalini kurduk
Kızılelma'nın ilk uçuşu Baykar'da kutlandı.

Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, 14 Aralık'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi ve 18 dakika süren ilk uçuşu ile Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı. Bu uçuşa ilişkin Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde kutlama yapıldı ve Baykar çalışanları Bayraktar Kızılelma'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAYKAR AİLESİYLE BİRLİKTE KUTLAMA

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "20 yıldır hayalini kurduğumuz Kızılelma'nın ilk uçuşunu Baykar ailesi ile birlikte kutladık." ifadelerini kullandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da "Genç ve dinamik ekibimizle yapacak çok işimiz, yürüyecek uzun bir yolumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar

TÜRKİYE'NİN CAYDIRICILIĞINDA ÇARPAN ETKİSİ YAPACAK

Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı

Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. Kızılelma, 6 ton kalkış ağırlığına sahip olacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

Kızılelma dünya manşetlerinden düşmüyor: İngiliz basınından dikkat çeken analiz
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Türkiyenin ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Kızılelma, dünya basınınca yakından takip ediliyor.
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Reuters, Baykarın, havadan havaya muharebe etmek üzere yeni jet motorlu insansız hava aracını havalandırdığını okurlarıyla paylaştı.
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Haberde, Türkiyenin jet motoruyla çalışan yeni insansız hava aracı, 5inci nesil savaş uçaklarına benzer dış özellikler gösteriyor. Kızılelma, havadan havaya angajmanları yürütebilecek.
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Baykarın Teknolojiden Sorumlu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelmanın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını söyledi. denildi.
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Kızılelmanın, Libya ve Irakın kuzeyindeki çatışmalarda da önemli rol oynayan Türkiyedeki mevcut SİHAların azami hızlarını ve taşıma kapasitelerini artıracağına dikkat çekildi.
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Türkiyenin F-35 savaş uçağı programından çıkarıldığı anımsatılarak, Türkiye, ardından inşası devam eden dikey kalkışlı uçak gemisini SİHA gemisine dönüştürdü. Gemi, Kızılema ve diğer insansız hava araçları için bir üs görevi görecek. diye yazıldı.
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Öte yandan, Baykarın dünya çapında popülerlik kazanmaya devam ettiği, bu durumun son olarak Ukraynada görüldüğü belirtilerek, şunlar aktarıldı:Bayraktar TB2, küresel çatışmalarda öne çıkarak Baykarı küresel ilgi odağı haline getirdi ve onu büyük bir üretici ve ihracatçı yaptı.Baykarın SİHAlarına yönelik uluslararası talep, lazer güdümlü zırh delici bombaların Suriye, Ukrayna ve Libyadaki çarpışmalarda kullanılmasının ardından hızla arttı.
Kızılelma dünya manşetlerinden düşmüyor: İngiliz basınından dikkat çeken analiz
Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Kızılelma, dünya basınınca yakından takip ediliyor. Reuters, Baykar'ın, havadan havaya muharebe etmek üzere yeni jet motorlu insansız hava aracını havalandırdığını okurlarıyla paylaştı. Haberde "Baykar'ın Teknolojiden Sorumlu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını söyledi" ifadeleriyle Türk SİHA'larının başarısına vurgu yapıldı.
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Kızılelma ailesi

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