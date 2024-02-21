TCMB'nin TL depo alım ihalesine 20 milyar liralık teklif

TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen 20 milyar 630 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.
İhalede, faiz oranı ise yüzde 45,00 olarak ilan edildi.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya yönelik 13'üncü yaptırım paketini onayladı. Paketin şimdiye kadar uygulanan en geniş yaptırım paketi olduğu belirtildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Rusya'ya yönelik 13'üncü yaptırım paketimize ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçağın ilk uçuşuna ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Haluk Görgün açıklamasında, "KAAN Gök Vatan'ı ile buluştu. Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın ilk uçuşu milletimize hayırlı olsun" dedi.
Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedeflediklerini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, proje ile vatandaşların finansal hizmetlere erişiminin kolaylaştırıldığını da belirtti. Proje ile ortak kullanımda müşterilerden komisyon ve masraf ücreti alınmayacak. Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi ile kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı. Proje ile ortak kullanımda müşterilerden komisyon ve masraf ücreti alınmayacak.
Türkiye'nin en büyük 10 bankasının geçen yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 19,4 trilyon liraya ulaştı. Böylece, 2022 sonuna kıyasla bu bankaların aktif büyüklüğü yüzde 65,8 artış gösterdi. Türkiye'nin en büyük 10 bankası, 2023'te 506,8 milyar lira net dönem karı elde etti ve ilgili bankaların toplam karı önceki yıla kıyasla yüzde 40,4 artış gösterdi.