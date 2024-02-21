TCMB'nin TL depo alım ihalesine 20 milyar liralık teklif

Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedeflediklerini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, proje ile vatandaşların finansal hizmetlere erişiminin kolaylaştırıldığını da belirtti. Proje ile ortak kullanımda müşterilerden komisyon ve masraf ücreti alınmayacak. Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi ile kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı. Proje ile ortak kullanımda müşterilerden komisyon ve masraf ücreti alınmayacak.