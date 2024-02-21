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Ekonomi

KAAN Gök Vatan'ı ile buluştu: Yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından olacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçağın ilk uçuşuna ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Haluk Görgün açıklamasında, "KAAN Gök Vatan'ı ile buluştu. Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın ilk uçuşu milletimize hayırlı olsun" dedi.

13:03 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Milli Muharip Uçak KAAN
Milli Muharip Uçak KAAN
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçağın ilk uçuşuna ilişkin, "
KAAN Gök Vatan'ı ile buluştu. Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın ilk uçuşu milletimize hayırlı olsun
" dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçağın ilk uçuşuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görgün, “
KAAN, Gök Vatan'ı ile buluştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayiinde ülkemize çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından olacak bir gelişmeyi daha tarihimize kazıdık. Hamdolsun. Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın ilk uçuşu milletimize hayırlı olsun. Sadece 5. nesil bir savaş uçağını değil, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojileri de KAAN üzerinden ülkemize kazandıracağız. Başta TUSAŞ mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği olan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ederiz. Bu, milletimizin evlatlarının başarısıdır. KAAN başta olmak üzere tüm milli çelik kanatlarımızı güçlendirmeye, semalarımızın tam bağımsız teknolojilerini milletimizin ve dostlarımızın güvenliği için geliştirmeye devam edeceği
z” ifadelerini kullandı.



#Haluk Görgün
#Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı
#KAAN
#uçuş
43 dakika önce
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