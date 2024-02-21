Selçuk Bayraktar'dan KAAN açıklaması: Bu tarihi uçuşta emeği geçen tüm TUSAŞ ekibini gönülden tebrik ediyorum

Selçuk Bayraktar'dan KAAN açıklaması.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
"Köklerden Göklere... Milli Muharip Uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu tarihi uçuşta emeği geçen tüm TUSAŞ ekibini gönülden tebrik ediyorum. Vatanımıza, Milletimize hayırlı uğurlu olsun."
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce