Selçuk Bayraktar'dan KAAN açıklaması: Bu tarihi uçuşta emeği geçen tüm TUSAŞ ekibini gönülden tebrik ediyorum

Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı KAAN bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Öte yandan Rusya'dan Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı KAAN ile ilgili işbirliği mesajı geldi. İstanbul'daki Rusya Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye ile savaş uçağı projesinde askeri ve teknik iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.