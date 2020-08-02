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Ekonomi Binlerce çiftçinin elektrik borcuna yapılandırma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TEDAŞ tarımsal sulama borçlarını yeniden yapılandırıyor

Binlerce çiftçinin elektrik borcuna yapılandırma

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) binlerce çiftçinin tarımsal sulamadan kaynaklı ortaya çıkan elektrik borçlarını yapılandırıyor. Tarımsal sulama abone grubunda 61 binden fazla aboneden 2 milyar liradan fazla alacağı bulunan şirket, söz konusu borçların yeniden yapılanması kapsamında, 22 bin abonenin 493 milyon liralık borcunu yeniden yapılandırdı. 39 bin abonenin yapılandırma çalışmaları ise sürüyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), tarımsal sulama borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında, 22 bin 15 abonesinin 493 milyon 316 bin 464 liralık borcunu yeniden yapılandırdı.

Edinilen bilgiye göre, 2021 Eylül sonuna kadar borcunu yapılandırmak için başvuran abonelerin borçları vade farksız ve yılda bir kez ödeme yapmak koşuluyla 3 taksit olarak yapılandırılıyor.

TEDAŞ'ın tarımsal sulama abone grubundan 61 bin 184 aboneden 2 milyar 14 milyon 805 bin 873 lira anapara alacağı bulunuyor.

BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Şirket, söz konusu borçların yeniden yapılanması kapsamında, 22 bin 15 abonenin 493 milyon 316 bin 464 liralık borcunu 6824 ve 7061 sayılı kanunlar kapsamında yeniden yapılandırdı. 39 bin 169 abonenin yapılandırma çalışmaları ise sürüyor.

  • TEDAŞ’ın borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yapmayan 39 bin 169 adet aboneden toplam 1 milyar 521 milyon 489 bin 409 liralık alacağı bulunuyor.

3 TAKSİT İMKANI

Borçlu abonelerin, 2021 Eylül sonuna kadar TEDAŞ’a iletilmek üzere, bölgelerinde hizmet veren elektrik dağıtım/perakende satış şirketlerine veya TEDAŞ’a yazılı başvurmaları halinde borçları vade farksız ve yılda bir kez ödeme yapmak koşuluyla 3 taksit olarak yapılandırılabiliyor.

Borcunu yeniden yapılandıran abonelerin ilk taksit ödemeleri, 2021 Ekim'de başlayacak.
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